В Сочи на средства курортного сбора отремонтируют набережную. В 2022 году собрали 211 млн рублей

Участок Приморской набережной в Сочи отремонтируют на средства курортного сбора

В Сочи начали ремонтировать участок Приморской набережной площадью 1,5 тыс. кв. метров. Там заменят брусчатку на гранитные плиты, дорожки обустроят наземными тактильными указателями.

Ремонт проводят на средства курортного сбора. В пресс-службе городской мэрии рассказали, что таким способом в 2022 году удалось собрать 211 млн рублей. Планируется, что к концу года эта сумма достигнет 541 млн рублей.

Также в городе хотят отремонтировать сквер Бестужева-Марлинского и парк имени Фрунзе.

Отметим, согласно закону Краснодарского края от 27.11.2017 № 3690-КЗ, курортный сбор в Сочи составляет 50 рублей в сутки. В Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Тупсинском и Ейском районах эта сумма составляет 30 рублей в сутки.

Ранее Юга.ру писали, что на благоустройство курортной инфраструктуры в муниципалитетах выделили 1 млрд рублей. Средства распределили между Сочи, Геленджиком, Анапой, Горячим Ключом, Туапсинским и Ейским районами.