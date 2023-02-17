ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» и магазин IKEA могут продать российскому собственнику

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • «МЕГА Адыгея-Кубань» © Скриншот сервиса Яндекс Карты. https://yandex.ru/maps/org/mega
    «МЕГА Адыгея-Кубань» © Скриншот сервиса Яндекс Карты. https://yandex.ru/maps/org/mega

IKEA ищет покупателей на торговые площади в России

Компания Ingka, которой принадлежат торговые центры «Мега» и магазины IKEA, хочет продать свою недвижимость. О поиске покупателей сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на рынке ритейла.

По данным издания, Ingka принадлежат 14 торговых центров «Мега» в России. Их площадь 2,3 млн кв. м. Это крупнейший собственник торговых площадей в России.  

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Источники РБК сообщают, что Ingka хочет продать сразу всю недвижимость. Переговоры ведутся с несколькими клиентами и находятся в начальной стадии, а окончательное решение о продаже пока не принято.

В самой компании сообщили, что не комментируют слухи, а ТЦ продолжают работать. Однако магазины IKEA были закрыты почти год назад.

На юге России расположены 2 торговых центра «Мега» — в Адыгее и Ростове-на-Дону. «МЕГА Адыгея-Кубань» была открыта в 2008 году. Её площадь — 134 тыс. кв. м, охват — 4,2 млн человек. В торговом центре расположены 150 магазинов. Некоторые закрылись после ухода западных компаний с российского рынка.    

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Сумма сделки по продаже недвижимости Ingka оценивается в 5-10 млрд долларов, сообщают источники РБК. Однако компании придется предоставить покупателю большую скидку. Сделки с компаниями из «недружественных стран» должны согласовываться со спецальной правительственной комиссией. Одно из условий — скидка не менее 50% от рыночной стоимости. Ещё одно требование — перечисление 10% от суммы сделки в бюджет страны.

Если покупатель найдется и сделка все же состоится, это завершит уход IKEA из России. Напомним, ранее шведская компания продала российским производителям три своих завода. Новые владельцы заявили, что будут выпускать ту же продукцию.

Бизнес-сообщество ИКЕА МЕГА Адыгея-Кубань Торговля

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