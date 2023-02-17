ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» и магазин IKEA могут продать российскому собственнику

IKEA ищет покупателей на торговые площади в России

Компания Ingka, которой принадлежат торговые центры «Мега» и магазины IKEA, хочет продать свою недвижимость. О поиске покупателей сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на рынке ритейла. По данным издания, Ingka принадлежат 14 торговых центров «Мега» в России. Их площадь 2,3 млн кв. м. Это крупнейший собственник торговых площадей в России.

Источники РБК сообщают, что Ingka хочет продать сразу всю недвижимость. Переговоры ведутся с несколькими клиентами и находятся в начальной стадии, а окончательное решение о продаже пока не принято. В самой компании сообщили, что не комментируют слухи, а ТЦ продолжают работать. Однако магазины IKEA были закрыты почти год назад. На юге России расположены 2 торговых центра «Мега» — в Адыгее и Ростове-на-Дону. «МЕГА Адыгея-Кубань» была открыта в 2008 году. Её площадь — 134 тыс. кв. м, охват — 4,2 млн человек. В торговом центре расположены 150 магазинов. Некоторые закрылись после ухода западных компаний с российского рынка.