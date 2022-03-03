Магазины IKEA временно закрываются в России

Из-за ситуации на Украине шведские магазины IKEA закрываются в России на три месяца

3 марта пресс-служба IKEA сообщила, что до 31 мая все магазины сети в России будут закрыты. Компания приостанавливает продажи из-за ситуации на Украине, нарушений в цепочке поставок и условий торговли. Магазины временно приостановят импорт, экспорт и процессы производства.

«Ситуация, сложившаяся на Украине, стала трагедией, и мы сопереживаем всем, кого это затронуло. Группа компаний INGKA принимает действия для безопасности и благополучия наших сотрудников и их семей. Главная цель компании — обеспечить стабильный доход и сохранить трудоустройство, а также оказать поддержку сотрудникам в России, Украине и Беларуси», — сообщили в компании.

В пресс-службе IKEA в России рассказали журналисту Юга.ру, что все обязательства по оформленным и оплаченным заказам до 3 марта включительно будут исполнены. Также пространство для встреч «МЕГА» продолжить работать в обычном режиме.

Все сотрудники продолжат работать в штатном режиме с сохранением заработной платы и всех льгот в течение трех месяцев. Всего в магазинах шведской сети по всей стране работают 15 тыс. человек.