Краснодарские актёры снялись в «Чебурашке» и поделились впечатлениями
Актёры из Краснодара снялись в фильме «Чебурашка» — абсолютном лидере российского проката
Роль в ленте исполнил главный режиссёр Краснодарского театра драмы Арсений Фогелев. Он не удивлён, что «Чебурашка» пришёлся по душе аудитории. И назвал несколько причин, почему картина собирает у экранов кинотеатров зрителей.
«Во-первых, репутация, созданная командой, которая до этого выпускала «Богатырей». Второе, конечно же, пиар, каст и история всем известная: как это будет по-новому», — рассказал Фогелев.
Он снимался в Кисловодске. По словам артиста, «там были очень хорошие условия: кофемашины, крылышки, барбекю. Такого не бывает обычно».
Внимательный зритель мог заметить в «Чебурашке» и артиста Молодёжного театра Яна Новикова.
«Я получил невероятный восторг от участия в этих съёмках. От общения с Дмитрием Дьяченко и с актёрами, со всеми ребятами. Наверное, из-за этого и получилось такое доброе и душевное кино. Потому что атмосфера была на съёмках семейная», — поделился впечатлениями от производственного процесса Новиков.
Напомним, «Чебурашка» стал не только самым кассовым российским фильмом, но и самым прибыльным в отечественном прокате, обогнав легендарного «Аватара». 22 января стало известно, что сборы ленты об ушастом зверьке из далёкой апельсиновой страны превысили 5 млрд рублей. В Краснодарском крае лента заработала более 250 млн рублей, ещё почти 10 млн — в Республике Адыгея.
19 января на экраны кинотеатров кубанской столицы вышел главный конкурент «Чебурашки» — «Аватар 2». Формально это «предсеансное обслуживание» 6-минутного отечественного мультфильма «Дубак», поэтому данные о сборах мы, скорее всего, не узнаем, поскольку он неофициальный.
Журналистка Юга.ру в день премьеры посетила сеанс «Аватар: Путь воды» и узнала у зрителей, понравился ли им фильм.