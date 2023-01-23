Краснодарские актёры снялись в «Чебурашке» и поделились впечатлениями

Роль в ленте исполнил главный режиссёр Краснодарского театра драмы Арсений Фогелев. Он не удивлён, что «Чебурашка» пришёлся по душе аудитории. И назвал несколько причин, почему картина собирает у экранов кинотеатров зрителей.

«Во-первых, репутация, созданная командой, которая до этого выпускала «Богатырей». Второе, конечно же, пиар, каст и история всем известная: как это будет по-новому», — рассказал Фогелев.

Он снимался в Кисловодске. По словам артиста, «там были очень хорошие условия: кофемашины, крылышки, барбекю. Такого не бывает обычно».

Внимательный зритель мог заметить в «Чебурашке» и артиста Молодёжного театра Яна Новикова.

«Я получил невероятный восторг от участия в этих съёмках. От общения с Дмитрием Дьяченко и с актёрами, со всеми ребятами. Наверное, из-за этого и получилось такое доброе и душевное кино. Потому что атмосфера была на съёмках семейная», — поделился впечатлениями от производственного процесса Новиков.