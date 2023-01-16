Краснодарский цирк закрыли на реконструкцию. Но работы начнутся только в следующем году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что краснодарский цирк с 16 января закрыт на реконструкцию. Здание находится в аварийном состоянии, его не ремонтировали более 50 лет.

По словам главы края, в цирке увеличат зрительный зал, на манеже предусмотрят возможность проводить шоу на льду и на воде, а также благоустроят прилегающую территорию.

Специалисты считают, что здание придется полностью демонтировать, написала вице-губернатор Анна Минькова. По её словам, после реконструкции в здании будет 2 тыс. зрительских мест и просторное фойе. Рядом с цирком появятся летняя площадка, кафе и двухуровневый подземный паркинг. Также обещают сделать просторные гримерки для артистов и более комфортные зоны размещения для животных.

По данным с сайта госзакупок, проект реконструкции обошелся в 65 млн 454 тыс. рублей. Разработало его ООО «Бизнес-Строй-Групп». Компания зарегистрирована в Краснодаре, занимается архитектурным проектированием зданий и сооружений.

В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что закончить проект и получить положительное заключение экспертизы планируют до конца 2023 года, к работам планируют приступить в 2024 году.

Напомним, краснодарский цирк построили в 1970 году. С тех пор капитального ремонта там не проводили. О его реконструкции заговорили в 2013 году. Тогда речь шла об изъятии цирка у Российской государственной цирковой компании в собственность региона. В 2014 году здание передали в собственность администрации Краснодарского края, и чиновники начали разрабатывать проект реконструкции.