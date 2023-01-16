В Сочи засняли на видео, как котята леопарда изучают замёрзшее озеро

Котята леопардицы Чери переживают первую зиму и изучают мир. В середине января они впервые увидели замёрзшее озеро — и, кажется, очень удивились. Их игры сумели заснять на видео: маленькие леопарды пытаются пить из водоёма, скользят и ходят по нему, играют друг с другом. Один из котят проламывает лёд и барахтается в холодной воде. В комментариях к ролику шутят , что звери открыли сезон крещенских купаний.

Животных зовут Рица и Терек. Они родились в июле в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. В первые полгода жизни малышей привили и научили остерегаться людей. В октябре они стали тренироваться с мамой Чери: со стороны наблюдали за кошкой, искали добычу в вольере под её руководством, играли с ней. Юные леопарды сначала освоят охоту на перепёлок, а через пару лет смогут добыть целого кабана.

Когда-то эти хищники были обычными представителями фауны региона. Но в XX веке популяция быстро сократилась, переднеазиатский леопард оказался на грани вымирания. Учёные неоднократно обращали внимание на проблему, и в 2000-х году в Сочи занялись восстановлением вида. Полноценную программу запустили в 2009 году. Тогда в заповедник привезли хищников из Туркменистана.

В 2013-м появилось первое потомство, а в 2016-м трёх подросших обученных Ахуна, Килли и Викторию впервые выпустили в дикую природу. Теперь в годовщину этого события 15 июля отмечают День переднеазиатского леопарда. К сожалению, несколько выпускников Центра вне заповедника погибли от истощения, паразитов, лавин и браконьеров. Леопарды-подростки, которые летом 2022 года переехали в горы Северной Осетии, на воле чувствуют себя хорошо. Учёные рассказывали, как прошли их первые месяцы свободной жизни.

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