6 января в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В соцсетях жалуются на последствия непогоды

6-7 января в Краснодарском крае действовали штормовые предупреждения: синоптики прогнозировали сильные дожди и ливни, грозы, сокрый снег, гололёд, шквалистый ветер, подъём воды в реках. Как сообщили в МЧС, прогноз оправдался. В Туапсинсокм районе выпало 70 мм осадков, в Сочи — 48 мм. В Анапе ветер усиливался до 18 м/с, в Туапсинском районе до 17 м/с. Реки поднялись в Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и Туапсинском районе. Семь анапских посёлков остались без света. Жители края в соцсетях делились съёмками последствий плохой погоды.

6 января около 19:00 в сочинском посёлке Каткова Щель поднявшийся ручей размыл участок Курганной улицы — вода разрушила автомобильный мост. К восстановительным работам привлекли 28 человек и семь спецмашин. Угрозы населению нет, сообщили в ведомстве.

Рождественским утром на «Курорте Красная Поляна» сотрудник попал под лавину объёмом 0,7 куб. метров. Мужчина изучал лавинную обстановку, при нём было оборудование — рюкзак с надувающимся отсеком и датчиком. Рядом находились и другие работники, они помогли коллеге выбраться из-под снега. Медицинская помощь ему не понадобилась. Напомним, накануне из-за лавинной опасности многие горнолыжные курорты закрыли для посещения.

В Краснодаре дождь серьёзно помешал автомобилистам и жителям спальных районов: самые везучие ходили по лужам с помощью поддонов, остальные с трудом представляли, как выбраться из дома. В городе отменили мероприятия в честь Рождества, которые должны были пройти на открытом воздухе.

Тем временем в Крыму вновь прервали паромное сообщение из-за ветра, сообщили в пресс-службе МЧС.