Жителей Краснодара и края снова ждет жара до 35 °C

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 19–21 августа на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 19–21 августа в Краснодаре и крае. К концу недели на Кубани снова станет жарко — температура воздуха поднимется до 35 °C.

19 августа температура воздуха днем составит 33 °C, ночью похолодает до 14 °C. На Черноморском побережье днем будет до 32 °C, ночью — до 25 °C.

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20 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит около 30 °C, ночью столбики термометров опустятся до 21 °C.

21 августа, в пятницу, синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 35 °C, ночью будет прохладнее — до 17 °C.

Как писали Юга.ру, 14 августа море в Анапе резко остыло до 17 °C.

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