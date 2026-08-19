Жителей Краснодара и края снова ждет жара до 35 °C

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 19–21 августа на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 19–21 августа в Краснодаре и крае. К концу недели на Кубани снова станет жарко — температура воздуха поднимется до 35 °C. 19 августа температура воздуха днем составит 33 °C, ночью похолодает до 14 °C. На Черноморском побережье днем будет до 32 °C, ночью — до 25 °C.

20 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит около 30 °C, ночью столбики термометров опустятся до 21 °C. 21 августа, в пятницу, синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 35 °C, ночью будет прохладнее — до 17 °C.