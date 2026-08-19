В Анапе заметили розовых голубей: полиция выясняет, зачем покрасили птиц
В Анапе заметили несколько голубей с ярко-розовым оперением. По предварительным данным, птиц могли использовать для фотосессий
19 августа телеграм-канал «Подслушано в Анапе» сообщил, что жители города заметили голубей с неестественным ярко-розовым оперением. Птицы находились на улице Крымской возле старого кинотеатра.
Местные жители предположили, что птиц могли покрасить для платных фотосессий с туристами. Они призвали полицию обратить внимание на ситуацию и найти возможных злоумышленников.
Реабилитационный центр «Жемчужная» под Анапой может остаться без дома:
В тот же день пресс-служба ОМВД России по Анапе сообщила, что по факту возможного жестокого обращения с животными организована проверка. После нее полиция примет решение.
Как писали Юга.ру, в августе в парке «Краснодар» снова заметили «аниматоров», которые предлагают посетителям фото с совами.