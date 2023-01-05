На горнолыжных курортах Сочи приостановили продажу ски-пассов. Купить их могут только постояльцы отелей

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Из-за аномально теплой погоды в горах ски-пассы не будут продавать до 9 января. Но есть исключения

На горнолыжных курортах Сочи из-за критической ситуации со снегом приостановили продажу ски-пассов онлайн и в кассах предварительно до 9 января. Попасть на трассы могут только постояльцы отелей курортов, владельцы сезонных и годовых ски-пассов.

«Ситуация со снегом продолжает оставаться непростой. Потепление, пришедшее к нам в последние дни, уменьшает высоту снежного покрова и, в совокупности с активным ежедневным катанием гостей курорта, приводит к проявлению камней и других элементов рельефа на склонах», — рассказали в телеграм-канале Красной Поляны.

Кроме того, лимит на продажу ски-пассов установили даже на ресепшенах отелей. На курорте «Газпром Альпика» лимит достигает 300 штук в день. Чаще всего продажи закрывают в первой половине дня.

Утром 5 января «Роза Хутор» уже закрыла продажи ски-пассов. Также сегодня закрыт тюбинг. А из-за большого количества гостей в течение дня могут остановить продажи билетов на каток. 

Как писали Юга.ру, на на Красной Поляне из-за большого количества туристов ограничивали продажи ски-пассов. Также на курортах переносили открытие трасс из-за погоды.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Погода Сочи

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На горнолыжных курортах Сочи приостановили продажу ски-пассов. Купить их могут только постояльцы отелей

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