В Краснодаре воду с улиц города откачивает спецтехника. Синоптики прогнозируют осадки до вечера

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия вывела на улицы Краснодара 11 машин для откачивания луж на улицах города и во дворах домов

В краевой столице с раннего утра 6 января идёт дождь. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться до вечера. За ситуацией на улицах города круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС. Об этом сообщает администрация Краснодара. Утром в городе обнаружили локальные подтопления по нескольким адресам:

  • ул. Российская;
  • ул. Бульвар Строителей;
  • ул. Тенистая;
  • ул. им. Комарова;
  • ул. Автомобильная.

Четыре спецмашины уже работают на ул. Тенистой.  Ещё 7 направлены по другим адресам. Также поступила одна заявка на откачку воды от жителей ул. Ивановской.

Сейчас в городе дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. В случае усиления дождя на улицы готовы выехать ещё 22 спецмашины.При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить по телефону 214-33-36 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 6 января будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный дождь, переходящий в мокрый снег, ливень с грозой и сильный ветер.

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