В Краснодаре воду с улиц города откачивает спецтехника. Синоптики прогнозируют осадки до вечера

Мэрия вывела на улицы Краснодара 11 машин для откачивания луж на улицах города и во дворах домов

В краевой столице с раннего утра 6 января идёт дождь. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться до вечера. За ситуацией на улицах города круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС. Об этом сообщает администрация Краснодара. Утром в городе обнаружили локальные подтопления по нескольким адресам:

ул. Российская;

ул. Бульвар Строителей;

ул. Тенистая;

ул. им. Комарова;

ул. Автомобильная.

Четыре спецмашины уже работают на ул. Тенистой. Ещё 7 направлены по другим адресам. Также поступила одна заявка на откачку воды от жителей ул. Ивановской.

Сейчас в городе дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. В случае усиления дождя на улицы готовы выехать ещё 22 спецмашины.При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить по телефону 214-33-36 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.