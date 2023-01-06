На горнолыжных курортах Сочи отменили катания на большинстве трасс. В горах возможен сход лавин

В горах сейчас идёт сильный снег, специалисты предупреждают о лавиноопасности на склонах.

О частичном закрытии трасс для катания заявили на всех трёх горнолыжных курортах Сочи.

Утром дороги в посёлке Красная поляна посыпали противогололедной смесью, начали расчищать проезды. Мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале написал, что провел заседание комиссии по ЧС. В Сочи ожидают усиление непогоды. В Лазаревском районе возможно выпадение до 70 мм осадков, в остальных районах до 50 мм. В горах всю ночь обещают сильный снегопад. В городе сформировано 96 аварийных бригад.

Сегодня утром после сильного дождя локальные подтопления откачивали в Краснодаре. В Анапе в городе бушевал шторм, весь день на курорте убирают сломанные ветки и чистят ливневки от ила. По краю объявили штормовое предупреждение с резким понижением температуры.