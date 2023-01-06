На горнолыжных курортах Сочи отменили катания на большинстве трасс. В горах возможен сход лавин
6 января из-за обильного снегопада на всех горнолыжных курортах Сочи ограничили катания на склонах
О частичном закрытии трасс для катания заявили на всех трёх горнолыжных курортах Сочи.
- «Красная Поляна» закрыла свои трассы с 12:00, не рекомендует кататься вне трасс.
- «Газпром» закрыл все трассы, в прогулочном режиме работает подъём до 1500. Для беговых лыж доступен стадион.
- «Роза Хутор» закрыл катание с Пика, но открыл катание с 1600 на 1350, с 2000 до 1600.
В горах сейчас идёт сильный снег, специалисты предупреждают о лавиноопасности на склонах.
Утром дороги в посёлке Красная поляна посыпали противогололедной смесью, начали расчищать проезды. Мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале написал, что провел заседание комиссии по ЧС. В Сочи ожидают усиление непогоды. В Лазаревском районе возможно выпадение до 70 мм осадков, в остальных районах до 50 мм. В горах всю ночь обещают сильный снегопад. В городе сформировано 96 аварийных бригад.
Сегодня утром после сильного дождя локальные подтопления откачивали в Краснодаре. В Анапе в городе бушевал шторм, весь день на курорте убирают сломанные ветки и чистят ливневки от ила. По краю объявили штормовое предупреждение с резким понижением температуры.