В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Также синоптики обещают похолодание на Кубани до -12°С

В Краснодарском крае 6 января будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный дождь, переходящий в мокрый снег, ливень с грозой и сильный ветер.

Ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах Сочи выше 1500 метров возможен сход лавин.

В Краснодаре в четверг днем температура воздуха составит 10-12 °С. Утром и днем пройдет сильный дождь, ветер 7-12 м/с, временами порывы 15-18 м/с.

По краю синоптики обещают дожди, в юго-восточных предгорных районах с мокрым снегом, в горах снег. Температура воздуха днем 5-10 °С, в южной половине края до 12 °С, на Черноморском побережье 7-12 °С. Ветер будет дуть со скоротью 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах 23 м/с.

В ближайшие несколько дней дней улучшения погоды ждать не стоит. Ночью и утром 7 декабря в крае продолжит действовать штормовое предупреждение, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

В ночь на 7 декабря температура воздуха опустится до -1…-6 °С, а 8 декабря ночью похолодает до -6…-10 °С, в юго-восточных предгорных районах до -12 °С. Днем столбик термометра поднимется до -4…+1 °С. Продолжит дуть сильный ветер со скоростью до 15-18 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. В субботу местами дождь, ночью и утром в отдельных районах ливень и ветер до 20-23 м/с. В воскресенье без существенных осадков. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска 18-23 м/с. Температура воздуха днем 7 декабря -1…-6 °С, днем 07.01 8 декабря -2…+3 °С.