Некоторые банки требуют страховать ипотечное жилье от БПЛА: без полиса ставка может вырасти 

Такое расширенное покрытие обходится заемщикам дороже обычной страховки. При этом отказ от необходимого полиса может привести к увеличению ипотечной ставки примерно на два процентных пункта.

19 августа «Коммерсантъ» сообщил , что некоторые российские банки стали требовать, чтобы в страховой полис ипотечного жилья включали риски, связанные с ударами БПЛА. Об этом изданию заявили представители рынка.

Как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков, отдельная формулировка именно про атаки БПЛА пока используется нечасто. Обычно подобные случаи включают в более широкие категории — например, страхование военных рисков или риска терроризма.

Гендиректор Polis.online Андрей Креер заявил, что подобные требования предъявляют не все банки, а некоторые крупные игроки. Кроме того, жилье по-новому страхуют пока только в приграничных и уязвимых регионах.

«Первыми двигаются крупные банки, среди которых Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и «Дом.РФ», за которыми подтягиваются региональные банки. При этом требование касается именно имущественного страхования квартиры или дома, а не личного или титульного», — добавил эксперт.

Интерес к такой защите со стороны владельцев жилья также заметно вырос. В «СберСтраховании» сообщили, что за последний год количество обращений клиентов по поводу страхования имущества физлиц с покрытием рисков, связанных с атаками БПЛА, увеличилось более чем в десять раз.