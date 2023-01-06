На Анапу обрушился залповый ливень и штормовой ветер. Семь посёлков остались без света

6 января ночью на Черноморском побережье прошёл шторм. Последствия непогоды устраняют весь день

6 и 7 января синоптики обещают резкое понижение температуры, ливни и шквалистый ветер. Мэрия Анапы рассказала, что весь день 6 января коммунальные службы устраняют последствия ночного ливня и шквалистого ветра. В Джемете на улице Славной рухнул белый кедр, перекрыв проезжую часть. Аварийные бригады распилили дерево и освободили проезд. Весь день в городе убирают упавшие ветки. После дождя прочищают ливнёвки от ила и грязи.

Согласно докладу управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы, с 12 ночи и до 6 утра выпала половина месячной нормы осадков — 15 мм, порывистый ветер спровоцировал ряд аварий на линиях электропередачи.

В 7 населённых пунктах у 3900 абонентов было нарушено электроснабжение. У большей части потребителей свет уже появился, бригады продолжают работать до полного восстановления подачи электроэнергии.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток на побережье будет существенное понижение температуры и температурные качели. По информации мэрии курорта, теплоснабжающие организации в течение дня планируют плавное повышение показателей тепла в жилых домах.