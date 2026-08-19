Полиция Краснодара перекроет дороги, въезды и выезды из города 19 августа. Что известно?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Краснодаре на день ограничат движение

Пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что 19 августа краевое и городское управления МВД проведут в столице Кубани тактико-специальные учения.

На трех улицах в центре Краснодара ограничат движение транспорта:

В это время ограничат проезд для транспорта на территории Краснодара, в том числе на въездах в город и выездах из него.

Жителей и гостей краевой столицы просят сохранять спокойствие и отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 1 сентября ограничили движение на улице 40-летия Победы.

Автомобили Город Дороги Краснодар Полиция Транспорт Учения

Новости

Кубанский депутат лишился мандата из-за сокрытия активов на 200 млн рублей
В Анапе заметили розовых голубей: полиция выясняет, зачем покрасили птиц
Бензин на побережье: где заправиться 19 августа в Анапе, Сочи, Новороссийске и Геленджике 
Некоторые банки требуют страховать ипотечное жилье от БПЛА: без полиса ставка может вырасти 
Жителей Краснодара и края снова ждет жара до 35 °C
Полиция Краснодара перекроет дороги, въезды и выезды из города 19 августа. Что известно?

Лента новостей

Сорок лет под гипсокартоном
17 августа, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара
«Белый мыс» в Геленджике
14 августа, 18:11
«Белый мыс» в Геленджике
Как выглядит винный город и что там уже открылось
«В закрытой банке футбол не развивается»
14 августа, 14:14
«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026

Реклама на сайте