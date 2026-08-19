Полиция Краснодара перекроет дороги, въезды и выезды из города 19 августа. Что известно?

В Краснодаре на день ограничат движение

Пресс-служба полиции Краснодара сообщила , что 19 августа краевое и городское управления МВД проведут в столице Кубани тактико-специальные учения.

В это время ограничат проезд для транспорта на территории Краснодара, в том числе на въездах в город и выездах из него.

Жителей и гостей краевой столицы просят сохранять спокойствие и отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием.