Полиция Краснодара перекроет дороги, въезды и выезды из города 19 августа. Что известно?
В Краснодаре на день ограничат движение
Пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что 19 августа краевое и городское управления МВД проведут в столице Кубани тактико-специальные учения.
На трех улицах в центре Краснодара ограничат движение транспорта:
В это время ограничат проезд для транспорта на территории Краснодара, в том числе на въездах в город и выездах из него.
Жителей и гостей краевой столицы просят сохранять спокойствие и отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 1 сентября ограничили движение на улице 40-летия Победы.
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