Об этом сообщил сайт «Кавказ.Реалии»* со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева. Второй Западный окружной военный суд в Москве признал активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову виновной в создании экстремистского сообщества «Левое сопротивление» (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и оправданиях терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

По версии следствия, Полюдова «негативно относилась к существующей в Российской Федерации системе государственной власти и ее федеративному устройству». Поэтому она создала оппозиционное движение ведения соцсетей и публичных мероприятий, якобы «направленных на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции». Также Полюдову обвиняют в поддержке одиночными пикетами движения «Хизб ут-Тахрир»**.

«Кавказ.реалии»* передал реакцию матери активистки на приговор: «Ужас, как только пережить такое. Дарья, конечно, держится, она молодец. Но это самый цветущий возраст для женщины, а она проводит его в застенках. Очень тяжело это осознавать».