Активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову осудили на девять лет лишения свободы
23 декабря стало известно, что суд признал Полюдову виновной в создании экстремистского сообщества «Левое сопротивление» и призывах к терроризму
Об этом сообщил сайт «Кавказ.Реалии»* со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева. Второй Западный окружной военный суд в Москве признал активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову виновной в создании экстремистского сообщества «Левое сопротивление» (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и оправданиях терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
По версии следствия, Полюдова «негативно относилась к существующей в Российской Федерации системе государственной власти и ее федеративному устройству». Поэтому она создала оппозиционное движение ведения соцсетей и публичных мероприятий, якобы «направленных на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции». Также Полюдову обвиняют в поддержке одиночными пикетами движения «Хизб ут-Тахрир»**.
«Кавказ.реалии»* передал реакцию матери активистки на приговор: «Ужас, как только пережить такое. Дарья, конечно, держится, она молодец. Но это самый цветущий возраст для женщины, а она проводит его в застенках. Очень тяжело это осознавать».
С мая 2021 года Полюдова отбывает шесть лет колонии за оправдание терроризма: ее обвинили в призывах к сепаратизму и оправдании терроризма за пикет с плакатом «Курилы! Хватит кормить Москву!» в январе 2020 года.
В 2014 году Полюдова организовала «Марш за федерализацию Кубани». Участники требовали «создания Кубанской республики в составе РФ либо уравнивания в правах наших регионов с республиками». Тогда она стала первой в РФ фигуранткой уголовного дела по ст. 280.1 УК РФ за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Расследование завершили в январе 2015 года.
* — признан СМИ-иноагентом и заблокирован в РФ.
** — признано террористической организацией и запрещено в РФ.