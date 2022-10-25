Краснодарский край на третьем месте в стране по количеству дел о дискредитации армии

За 8 месяцев в суды Краснодарского края поступило 164 дела о дискредитации Вооруженных сил

Статья о дискредитации армии появилась в КоАП 4 марта 2022 года. С тех пор в суды разных инстанций поступило 4800 дел по данному правонарушению. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику системы «ГАС Правосудие». По данным издания, 3406 дел зарегистрировано судами первой инстанции, остальные 1354 находились в вышестоящих судах.

Пик регистрации дел о дискредитации пришелся на март и май. Затем наблюдался спад. Новый всплеск произошел во второй половине сентября.

Больше всего дел пришлось на Москву — 632. На втором месте Санкт-Петербург — 247. Замыкает тройку Краснодарский край — 164 дела. В соседнем Крыму — 140.

Ст. 20.3.3 КоАП предусматривает 2 вида наказания: за дискредитацию с призывами к проведению незаконных акций — штраф от 50 до 100 тыс. рублей, без призывов — от 30 до 50 тыс. рублей.

В большинстве случаев (2538 из 3406 дел в первой инстанции — прим. редакции) суды выносили решение о штрафе. При попытках обжалования решения зачастую остаются без изменения. Общая сумма штрафов в первом полугодии (за 4 месяца действия статьи — прим. редакции) превысила 85 млн рублей.

Накануне Юга.ру рассказывали о пенсионере из Сочи, против которого возбудили уголовное дело за повторную дискредитацию армии. Он раздавал пацифистские листовки.