«Ей нужен муж, который будет воспитывать сына-инвалида». Ксения Собчак попросила губернатора Вениамина Кондратьева вернуть домой мобилизованного кубанца

Ксения Собчак возмутилась тем, что ей вовремя не ответили в администрации Краснодарского края и обратилась к ней публично

В конце ноября женщина записала ещё одно обращение с жалобами и просьбой вернуть домой мужа. Его опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак. После той публикации Юга.ру вновь связались с Сапрыкиной и выяснили, что не произошло никаких изменений, возврат ее мужа по-прежнему рассматривался.

Юга.ру рассказывали об этом случае ещё в середине ноября. Тогда супруга Сапрыкина записала видеообращение, в котором просила президента вернуть домой её мобилизованного мужа. Женщина одна не справляется с ребёнком-инвалидом. У него эпилепсия и постоянные приступы, до 12 раз в сутки, спрогнозировать которые невозможно.

16 декабря известная журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале обращение к губернатору Краснодарского края и его пресс-службе. Поводом послужила история мобилизованного Сергея Сапрыкина из Славянска-на-Кубани.

«После публикации редакция «Осторожно, Media» отправила запрос Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Нам заявили, что ситуацию "взяли в разработку", но по итогу — тишина. Помимо этого, депутат от «Новых Людей» направил запрос губернатору Кондратьеву. В конце концов, ему позвонила я», — написала в своем телеграм-канале Собчак.

Она рассказала, что в администрации Краснодарского края ей обещали перезвонить через несколько дней, но так и не сделали этого. Именно поэтому, как утверждает журналистка, ей пришлось придать историю огласке.

«Я ещё раз — теперь уже публично — прошу посодействовать решению вопроса и вернуть домой её мужа Сергея. Одна она НЕ справляется. Вашей помощи ей НЕ хватает. Ей не нужен визит подростков с плохими дровами, ей нужен муж, который будет воспитывать сына-инвалида», — заключила Собчак в своем обращении.

Накануне Юга.ру писали о том, что омбудсмен Москалькова сообщила, что на горячую линию продолжают поступать жалобы по мобилизации. В Горячем Ключе суд отказался возвращать домой мобилизованного с травмами спины, а в Краснодаре опять пытаются призвать геодезиста, хотя его мобилизацию отменила военная прокуратура.