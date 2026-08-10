Краснодар вошел в топ-5 рейтинга по количеству аптек
Краснодар оказался в пятерке городов-миллионников по числу аптек
Пресс-служба сервиса 2ГИС сообщила, что за последние 12 месяцев количество аптек в российских городах-миллионниках увеличилось на 4% и превысило 20 тыс. точек.
В Ростовской области и других регионах сохраняется дефицит препаратов от онкологии:
Лидером по числу аптечных пунктов стала Москва (около 5,1 тыс.). На втором месте расположился Санкт-Петербург (2,9 тыс.), а замкнули первую пятерку Новосибирск, Краснодар и Ростов-на-Дону (около 1 тыс.).
Больше всего количество аптек за год увеличилось в Ростове-на-Дону (+11%), Санкт-Петербурге (+8%), Нижнем Новгороде (+8%), а также в Волгограде и Уфе (+7%).
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае спрос на психотропные препараты вырос на 12,5%.