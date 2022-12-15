Омбудсмен Москалькова сообщила, что на горячую линию продолжают поступать жалобы по мобилизации

По словам Москальковой, в день поступает 60-70 звонков

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что на круглосуточную горячую линию уполномоченного «по военным вопросам» продолжают поступать жалобы по мобилизации. В день бывает 60–70 звонков, сообщил РБК.

«Эти звонки, они ужасные, надрывные и тяжелые. И я попросила Минобороны, чтобы они дали психолога, руководителя психологической службы, и он проводит с моими [сотрудниками] мастер-классы, т.е. обучает, как вообще говорить. Потому что это вопросы страшно тяжелые: без вести пропавшие, когда вообще непонятно, жив, не жив человек, в плену, возвращение тел погибших — каждому мы должны уделить максимальное внимание», — сказала Москалькова.

Она отметила, что в её аппарате стараются делать все возможное, чтобы не нарушался закон в сфере мобилизации.

Юга.ру неоднократно публиковали истории семей, которые пытаются вернуть домой мобилизованных мужей и отцов. В Славянске-на-Кубани женщина просила вернуть её мужа, так как она не справляется одна с сыном с эпилепсией.

К Путину и Шойгу записали видеообращение матери-одиночки, которые просят вернуть домой их единственных сыновей.

А в Горячем Ключе мобилизовали мужчину с многочисленными травмами спины. Его жена обратилась в суд, заседание пройдет сегодня.