Предыстория. 5 октября мобилизованного краснодарца Алексея Абрамова отправили в зону СВО в Украине, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. 22 ноября Горячеключевской городской суд рассмотрел иск Ксении Абрамовой и назначил новое заседание. Ответчиком выступил Горячеключевской военкомат.

15 декабря суд отклонил все ходатайства, в том числе — о вызове на заседание членов мобилизационной комиссии. Из них присутствовала только врач-терапевт, хотя Абрамов утверждает, что она не участвовала в его мобилизации, а ее место занимала фельдшер.

«Но так как она не имела права там находиться, они просто пригласили врача, которая лжесвидетельствовала в суде. При этом терапевт сказала, что если бы она увидела диагнозы, она обязательно направила бы мужа на дообследования, но он не предоставлял никаких документов — хотя это не так.

С ней вообще все интересно: на заседании адвокат пытался выяснить у нее, какие документы регулируют осмотр призывников и как фиксируются его результаты. Терапевт не смогла ответить ни на один из вопросов, якобы бумагами занимается фельдшер — и постоянно оборачивалась к ней за уточнениями», — рассказала Ксения Абрамова Юга.ру.