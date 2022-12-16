В Краснодарском крае суд отказался возвращать домой мобилизованного с травмами спины. Его жена готовит апелляцию
15 декабря суд Горячего Ключа отклонил все ходатайства о возвращении домой жителя Краснодара, мобилизованного несмотря на грыжи позвоночника
Предыстория. 5 октября мобилизованного краснодарца Алексея Абрамова отправили в зону СВО в Украине, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. 22 ноября Горячеключевской городской суд рассмотрел иск Ксении Абрамовой и назначил новое заседание. Ответчиком выступил Горячеключевской военкомат.
15 декабря суд отклонил все ходатайства, в том числе — о вызове на заседание членов мобилизационной комиссии. Из них присутствовала только врач-терапевт, хотя Абрамов утверждает, что она не участвовала в его мобилизации, а ее место занимала фельдшер.
«Но так как она не имела права там находиться, они просто пригласили врача, которая лжесвидетельствовала в суде. При этом терапевт сказала, что если бы она увидела диагнозы, она обязательно направила бы мужа на дообследования, но он не предоставлял никаких документов — хотя это не так.
С ней вообще все интересно: на заседании адвокат пытался выяснить у нее, какие документы регулируют осмотр призывников и как фиксируются его результаты. Терапевт не смогла ответить ни на один из вопросов, якобы бумагами занимается фельдшер — и постоянно оборачивалась к ней за уточнениями», — рассказала Ксения Абрамова Юга.ру.
На горячую линию продолжают жаловаться на мобилизацию:
В другом отклоненном ходатайстве Абрамова просила вызвать в суд врача-невролога, консультировавшую военкомат. «По врачебным заключениям она предположила, что у моего мужа должна быть категория Б4 или В. Даже если так, то нужно изменить условия службы», — сказала Ксения.
Напомним, после публикаций в интернете оперштаб Краснодарского края передал позицию военкомата: болезнь Абрамова не препятствует службе, его категория — Б4. При этом мужчина не может долго ходить, поднимать тяжести и даже носить бронежилет.
Абрамова заметила противоречия в заявлении: «После него ездила в военкомат и узнавала категорию мужа. Мне личное дело не дали, но сказали, что там по-прежнему указана категория А и никто ничего не менял. Если категория А, то почему оперштаб обманул прессу? Если категория Б4, то как ее сменили без медкомиссии?»
Ксения пояснила, что на вчерашнем заседании рассматривали выписку из личного дела с категорией А.
«Я уже не верила в справедливость»:
«В суде мне прямо сказали, что военкомат не несет ответственности за моего мужа. Он должен обратиться к командиру части, чтобы его отправили в госпиталь. Но там нет МРТ, и его просто не осмотрят. Представители администрации тоже считают, что мужа призвали законно», — заключила Ксения.
Сейчас жена мобилизованного готовит апелляцию в краевой суд.
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