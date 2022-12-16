В Краснодаре опять пытаются призвать геодезиста, хотя его мобилизацию отменила военная прокуратура
Прокуратура Южного военного округа отменила мобилизацию Максима Шабадаш, но Прикубанский военкомат Краснодара не согласен
Предыстория: 36-летнему краснодарцу Максиму Шабадаш при мобилизации сменили военно-учетную специальность — он был геодезистом, а стал мотострелком без переобучения. Вдобавок в мобилизационном предписании неверно написали фамилию и оставили без внимания грыжу и положительный тест на коронавирус.
После обращения в СМИ, военную прокуратуру и к депутатам Шабадаш вернули домой. Это случилось 11 октября. На следующий день он пошел в военкомат, где о его возвращении не знали, заявили «уедешь обратно первым же рейсом» и дали новую повестку. Тогда Максим болел с больничным от поликлиники.
Шабадаш начал обследоваться, так как медосмотра в военкомате не было, в результате ему удалили грыжу.
«16 ноября прокуратура Южного военного округа написала нам, что 13 октября отменили решение подкомиссии военкомата о мобилизации из-за ошибок. Но сотрудники Прикубанского военкомата сказали мужу, что не признают это решение, назвав его отпиской для депутатов, которая ничего не значит», — рассказала Марина.
Кубанские СМИ писали, что Максиму Шабадаш вернули специальность геодезиста:
После окончания больничного военкомат позвал на военно-врачебную комиссию, где невролог не поставила категорию В, поскольку офицер может быть только с категорией А:
«На диагнозы никто не смотрел. Хирург не хотела ставить категорию Г, хотя человек после операции. В итоге выдали повестку на 4 апреля, на ней написали: «временно не годен — Г». Через два дня передумали: позвонили с просьбой явиться в военкомат, так как по заключению ВВК муж «А» — годен. 11 ноября его даже рассмотрели на должность начальника расчета дронов. А повестку на апрель у него забрали».
Супруги узнали по телефону у Министерства обороны РФ, что Шабадаш не значится в списках мобилизованных. Сайт Минобороны пишет, что нет информации по введенным личным данным.
«Еще ответил Минтруд, который должен начислять соцвыплаты мобилизованным: в его списках мужа тоже нет. Ему не выплатили ни копейки, хотя карту банка выдали. При этом он был на полигоне по мобилизации с 23 сентября по 10 октября и не работал, а я сидела дома с больным ребенком», — рассказала Шабадаш.
Граждане РФ продолжают жаловаться на мобилизацию: уполномоченная по правам человека сообщила о 60-70 звонках на горячую линию в день.
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