Предыстория: 36-летнему краснодарцу Максиму Шабадаш при мобилизации сменили военно-учетную специальность — он был геодезистом, а стал мотострелком без переобучения. Вдобавок в мобилизационном предписании неверно написали фамилию и оставили без внимания грыжу и положительный тест на коронавирус.

После обращения в СМИ, военную прокуратуру и к депутатам Шабадаш вернули домой. Это случилось 11 октября. На следующий день он пошел в военкомат, где о его возвращении не знали, заявили «уедешь обратно первым же рейсом» и дали новую повестку. Тогда Максим болел с больничным от поликлиники.

Шабадаш начал обследоваться, так как медосмотра в военкомате не было, в результате ему удалили грыжу.

«16 ноября прокуратура Южного военного округа написала нам, что 13 октября отменили решение подкомиссии военкомата о мобилизации из-за ошибок. Но сотрудники Прикубанского военкомата сказали мужу, что не признают это решение, назвав его отпиской для депутатов, которая ничего не значит», — рассказала Марина.