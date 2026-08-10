В Сочи судмедэксперт подменил ткани умерших, чтобы скрыть причину смерти 

В Сочи судмедэксперт подменил образцы тканей умершего ради вознаграждения. Суд приговорил его к пяти годам колонии

10 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Сочи вынесли приговор заведующему Бюро судебно-медицинской экспертизы № 2 Максиму Соболевскому. Мужчина подменил образцы тканей одного из умерших во время гистологического исследования.

По данным следствия, в мае 2024 года в учреждение поступил труп мужчины, погибшего после драки. Соболевский присутствовал на вскрытии, которое проводили подчиненные ему сотрудники.

Во время экспертизы заведующий предположил, что мужчина умер из-за нарушения кровообращения в мозге, а не от травм после драки. Чтобы подтвердить эту версию, он подменил образцы тканей на ткани другого умершего — тот скончался от инсульта.