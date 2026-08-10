В Сочи судмедэксперт подменил ткани умерших, чтобы скрыть причину смерти
В Сочи судмедэксперт подменил образцы тканей умершего ради вознаграждения. Суд приговорил его к пяти годам колонии
10 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Сочи вынесли приговор заведующему Бюро судебно-медицинской экспертизы № 2 Максиму Соболевскому. Мужчина подменил образцы тканей одного из умерших во время гистологического исследования.
По данным следствия, в мае 2024 года в учреждение поступил труп мужчины, погибшего после драки. Соболевский присутствовал на вскрытии, которое проводили подчиненные ему сотрудники.
Во время экспертизы заведующий предположил, что мужчина умер из-за нарушения кровообращения в мозге, а не от травм после драки. Чтобы подтвердить эту версию, он подменил образцы тканей на ткани другого умершего — тот скончался от инсульта.
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Соболевский подделал заключение о причине смерти, рассчитывая получить за это деньги от людей, которые хотели скрыть обстоятельства гибели мужчины.
В суде заведующий утверждал, что случайно подменил материалы, однако специалисты опровергли его слова. Соболевского признали виновным по статье о превышении должностных полномочий при отягчающих обстоятельствах (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Суд назначил ему пять лет лишения свободы и запретил на два года заниматься экспертной деятельностью.
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