В день города в Анапе установили ёлку и традиционных снеговиков из песка

Краснодарский край

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  • Песковики в Анапе встретят 2023 год © Скриншот фото Надежды Ушаковой с сайта vk.com
    Песковики в Анапе встретят 2023 год © Скриншот фото Надежды Ушаковой с сайта vk.com

Песковики вновь встретят Новый год в Анапе

15 декабря Анапа отметила День города. К празднику на курорте оборудовали традиционную лаунж-зону: надпись «Летуй в Анапе» заменили на зимнюю, установили ёлку и снеговиков из песка. 

Локация сразу привлекла внимание местных жителей.

«Песковиков», как их называют, лепили и раньше. Но мэрия Анапы устанавливает фигуры в центре города с 2020 года для привлечения туристов и радости местных жителей. Так праздничная лаунж-зона выглядела год назад. А вот как украсили курорт к 2023-му:

В комментариях жители Анапы переживают, что фигурам оторвут руки, как это было раньше. Видимо, чтобы разжалобить хулиганов, в этот раз семья песковиков включает и малышей.

Необычные персонажи захватывают и другие побережья: вот какие песковики и каменная ёлка выросли в Крыму.

Предложение создать новогодний символ из песка даже становится пунктом туристической программы на другом материке. 

А в самой Анапе песковиков даже пекут.

  • Продажа имбирных пряников-песковиков © Скриншот сайта vk.com
    Продажа имбирных пряников-песковиков © Скриншот сайта vk.com

На побережье Чёрного моря умеют создавать новогоднее настроение и в разгар жаркого лета: когда море затягивают цветущие водоросли, анапчане и гости курорта лепят из них «камковиков» и «тиновиков».

Анапа Новый год Праздники

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