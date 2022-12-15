В день города в Анапе установили ёлку и традиционных снеговиков из песка
Песковики вновь встретят Новый год в Анапе
15 декабря Анапа отметила День города. К празднику на курорте оборудовали традиционную лаунж-зону: надпись «Летуй в Анапе» заменили на зимнюю, установили ёлку и снеговиков из песка.
Локация сразу привлекла внимание местных жителей.
«Песковиков», как их называют, лепили и раньше. Но мэрия Анапы устанавливает фигуры в центре города с 2020 года для привлечения туристов и радости местных жителей. Так праздничная лаунж-зона выглядела год назад. А вот как украсили курорт к 2023-му:
В комментариях жители Анапы переживают, что фигурам оторвут руки, как это было раньше. Видимо, чтобы разжалобить хулиганов, в этот раз семья песковиков включает и малышей.
Необычные персонажи захватывают и другие побережья: вот какие песковики и каменная ёлка выросли в Крыму.
Предложение создать новогодний символ из песка даже становится пунктом туристической программы на другом материке.
А в самой Анапе песковиков даже пекут.
На побережье Чёрного моря умеют создавать новогоднее настроение и в разгар жаркого лета: когда море затягивают цветущие водоросли, анапчане и гости курорта лепят из них «камковиков» и «тиновиков».
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