В Анапе начали обустраивать зимние пляжи с «песковиками»

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе 27 ноября продолжается работа по благоустройству пляжей для отдыха в межсезонье

На пляжах от села Сукко до станицы Благовещенской уже оформлили около 10 зон отдыха. Там установили скамейки, урны, деревянные настилы и беседки, украшенные зонтичным брендом Анапы.

Планируется, что со временем подобных зон отдыха на пляжах будет больше, к проекту подключатся санатории и здравницы. За сохранностью пляжной инфраструктуры следят камеры видеонаблюдения, чтобы предупредить случаи вандализма, уточнили в пресс-службе администрации Анапы.

Кроме того, нововведением года стали фигуры песковиков — «южных братьев» снеговиков. Этот ироничный декоративный элемент станет обязательным атрибутом анапского зимнего пляжа и необычным арт-объектом.

Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Анапе начали обустраивать зимние пляжи с «песковиками»
В Сочи на сальном дереве созрели плоды, которые могут использовать для биодизеля
В Краснодаре второй раз за осень меняют маршрут автобуса № 155А
На организатора перевозок завели уголовное дело после ДТП на Кубани, в котором погибли шесть человек
Новый мэр Анапы решил украсить курорт к Новому году по-новому
Оперштаб Кубани рассказал о бесплатных лекарствах для лечения COVID-19 на дому

Лента новостей

Строго на юг

Покоряем Каверзинские водопады и заглядываем в Университетскую пещеру

Берегись автомобиля

Приметы и суеверия водителей, о которых вы могли не знать

Квартира, машина, смартфон

«Пятёрочка» снова исполняет мечты

Реклама на портале