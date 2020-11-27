В Анапе начали обустраивать зимние пляжи с «песковиками»

В Анапе 27 ноября продолжается работа по благоустройству пляжей для отдыха в межсезонье

На пляжах от села Сукко до станицы Благовещенской уже оформлили около 10 зон отдыха. Там установили скамейки, урны, деревянные настилы и беседки, украшенные зонтичным брендом Анапы.

Планируется, что со временем подобных зон отдыха на пляжах будет больше, к проекту подключатся санатории и здравницы. За сохранностью пляжной инфраструктуры следят камеры видеонаблюдения, чтобы предупредить случаи вандализма, уточнили в пресс-службе администрации Анапы.

Кроме того, нововведением года стали фигуры песковиков — «южных братьев» снеговиков. Этот ироничный декоративный элемент станет обязательным атрибутом анапского зимнего пляжа и необычным арт-объектом.