Разбираемся, откуда пошёл слух о квоте для ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде-2024, и что об этом говорят

7 декабря паблик «Кубань и Северский район» ВКонтакте опубликовал пост со следующим текстом: «Президент Олимпийского комитета заявил, что обязательным условием для участия в Играх является наличие геев и лесбиянок среди спортсменов. 10% от всей сборной должны быть приверженцы ЛГБТ. На днях президент нашей страны подписал указ о полном запрете ЛГБТ и ввёл уголовную статью по каждому из пунктов*. Получается, что Россия автоматически вылетает из Олимпийских Игр, так как участие в подобных мероприятиях противоречит внутреннему законодательству. Сотни лучших спортсменов из России не смогут проявить себя. Остается только гадать, каким образом спортсменов будут проверять на ЛГБТ-пригодность». Авторы сообщения также предложили создать в стране «свои Олимпийские Игры». На фотографиях, прикреплённых к публикации, изображены плачущая российская спортсменка, выступление водных гимнастов и пары мужчин-фигуристов.

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За следующие несколько дней пост получил больше 2,3 тыс. просмотров, хотя обычно публикации в этой группе привлекают внимание 200-1700 человек. Под ним до сих пор появляются комментарии, возмущённые и ироничные: «Президента Олимпийского комитета выгнать нахрен с России... Пусть убирается в Германию, Италию, Испанию вообще посрать куда.... В России должны жить нормальные адекватные люди.... Вообще уже звезданулись там.... [дальнейший текст сообщения содержит призывы к насилию и расправе над геями] »**, — пишет Роман. «Давайте нормальное название спортивным состязаниям для нормальных людей придумаем. "Богатырские игры" например. При чем тут Олимп? Пускай там педики тусуются, а нормальные богатыри — отдельно, на Урале например))) о, еще вариант : Уральские игры (суровые). Кавказские игры, опять же. Проводить в Сочи, а [дальнейший текст сообщения содержит призывы к насилию] »**, — генерирует идеи Евгения. «Долго дули, чтобы эту чушь тут накатать?»**, — сомневается Артём Игнатенко. ВКонтакте появились десятки идентичных постов, начинающихся со слов «Россия вылетит из Олимпийских игр из-за нового правила. Ряд мусульманских стран также стали заложниками новых правил». Они размещены в локальных медиа: Серпухов, Типичное Бутово, Коломна, Типичный Реутов, Нахабино Online, Типичный Солнечногорск, Подслушано Королёв и т. д.

Юга.ру решили разобраться, правда ли на Олимпиаде установили квоту для ЛГБТ-спортсменов. Впервые информацию об этом распространили 5 декабря. Несколько пользователей Twitter*** опубликовали смонтированный видеоролик с речью главы Олимпийского комитета Томаса Баха. На видео присутствует логотип канала Euronews . В английских субтитрах к ролику — якобы озвученное предложение Баха сделать обязательным условием допуска сборных стран к соревнованию наличие в них ЛГБТ-людей.

Редакция Юга.ру не нашла подобных официальных заявлений на сайтах Олимпийских комитетов России и мира, на ютуб-канале Euronews, в иностранных СМИ. Зато новость опубликовал пользователь c ником Vladlen Semivolos. Иллюстрация к твиту*** — шестицветный радужный флаг со знаком запрета, выкрашенным в цвета флага России. В описании профиля мужчина называет себя послом РФ в Уганде и Южном Судане. Владлен Семиволос действительно занимает эту должность, но неизвестно, ему ли принадлежит страница в соцсети. Проверить правдивость заявления об ЛГБТ-квотах решили и пророссийские медиа. Так, автор «Царьграда» написал развёрнутую заметку «Сбродная сборная: Олимпийские Игры извращенцев начались с фейка». В ней однозначно утверждается, что это фейк. Однако, в его появлении обвиняют негетеросексуальных людей.

Вот избранные цитаты: «Странный фейк распространился под вывеской Международного олимпийского комитета. Но это — не простой фейк. Мы бы не стали реагировать на этот информационный вброс, если бы не увидели в нём серьёзную диверсию, рассчитанную, учитывая английские титры, на весь мир». «Кому это выгодно? Автором вброса может быть как раз мировое содомитское лобби, которое было сильно обеспокоено позицией властей Катара, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу, относительно неприятия пропаганды половых извращений». «Если этот фейк станет правдой, присутствие на будущих Играх и в качестве участника, и даже в качестве зрителя будет противоречить самой сущности подавляющего большинства русских людей. Даже мысль о просмотре телетрансляций с таких Олимпиад вызывает омерзение и неприятие у любого нормального человека , будь то христианин, мусульманин или иудей». «Кто-то может сказать, что наши спортсмены не виноваты, мол, всю жизнь готовились к Олимпиаде. Да, друзья, грядёт тот час, когда надо будет сделать выбор — вы с Богом, с Родиной или с извращенцами? ». « Господа извращенцы, мы поняли ваш манёвр, вашу провокацию, искусно замаскированную под фейк. И мы вам отвечаем: если этот фейк станет реальностью, Россия уйдёт из МОК и из вашего «спорта», который к спорту уже отношения иметь не будет».

МОК не стал снимать санкции, запрещающие сборным России и Беларуси участвовать в Олимпиаде. Однако, Бах рассказал, что президент принимающей страны Эммануэль Макрон против отстранения по национальному признаку и влияния политической обстановки на Игры. Вопрос о допуске спортсменов хотя бы под нейтральным флагом ещё обсуждают. Российский олимпийский комитет поддержал перспективу участия страны в международных моревнованиях, а фейк про ЛГБТ-квоты не прокомментировал. Во время Олимпиды-2014 в Сочи Томаса Баха осуждали за умалчивание проблемы дискриминации ЛГБТ-людей в России.