Пересказываем обсуждение «пропаганды нетрадиционных отношений» в Госдуме 17 октября

В понедельник 17 октября на парламентских слушаниях в Госдуме обсудили поправки в законопроект о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений». Ужесточающие поправки в закон могут рассмотреть в первом чтении через неделю, 25 октября. Глава Думы Вячеслав Володин надеется, что президент подпишет поправки уже в ноябре. «Это законы, которые позволят нашим семьям спокойно жить, не бояться за детей, которые уходят в школу, не бояться за них, когда они идут посмотреть фильм, не думать о том, какой будет показан спектакль, так как сегодня это все зачастую несет в себе разрушающие ценности», — заявил он. Напомним, «пропагандировать ЛГБТ» детям запрещено ещё с 2013 года, за это предусмотрена административная ответственность. Попасть на фильм или купить книгу с маркировкой «18+» несовершеннолетним не позволят.

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи подготовил несколько законопроектов, их перечислил председатель Александр Хинштейн: запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии, демонстрации ЛГБТ, информации, побуждающей к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе и в рекламе. Кроме того, комитет предлагает запретить распространение информации даже среди взрослых. Изменения коснутся пяти отраслевых законов и КоАП РФ. «В частности, штрафы за пропаганду педофилии могут достигать 10 млн рублей », — заявил Володин. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что «пропаганда ЛГБТ — это война» . Он просит сделать ответственность за это правонарушение уголовной. « Мы должны гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их. Потому что, если так дальше пойдет, у нас с вами ситуация будет трагична. Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире», — уверен Володин. С ним солидарен эксперт Роскомнадзора Андрей Цыганов: «Эпидемия половых извращений добралась до России».

«Что нам делать, если, не дай бог, не дай Аллах, русские поведут себя так, как ведут себя на западе? Ведь именно за традиционные ценности, за Бога, за нашу имперскость — говорю как солдат империи, — против сатанизма, ядром которого является содомия , сегодня наши братья и сыновья погибают на украинской земле», — возмутился президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров. Свои инициативы предлагают разные думские комитеты. Финальные тексты законопроектов подготовит межфракционная рабочая группа. Поправки уже поддержали Минобр, Минкульт, Роскомнадзор, Генпрокуратура РФ. «Генеральная прокуратура солидарна с инициаторами законопроекта во мнении о том, что отрицание семьи как общественной ценности, популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют высокую степень опасности для развития общества», — сказала представительница ведомства Ирина Ребрина. Зампред ГД от фракции «Единая Россия» Анна Кузнецова считает, что «сегодня ЛГБТ — это наиболее эффективный инструмент для разрушения страны». Правозащитники и ЛГБТ-активисты уже иронизируют в соцсетях.

Кузнецова подчеркнула, что родители часто обращаются к ней с жалобами на опасность ЛГБТ-пропаганды. На обсуждение законопроектов отреагировал Российский книжный союз: по просьбам издателей призвал Хинштейна проверить классические произведения «на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности» . В списке оказались «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Тихий Дон» Шолохова, «Морфий» Булгакова, «На дне» Горького и другие книги. Володин отметил, что классики законы не касаются: «Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости».

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