Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Рассказываем, что теперь нельзя

Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Об этом сообщил Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. По его словам, решение позволит защитить детей и будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами.

«У нас — свои традиции и ценности», — считает спикер Госдумы Володин.

Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым подлежит ограничению в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Юга.ру рассказывают, что теперь нельзя.

Выдавать прокатные удостоверения фильмам с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола.



Как рассказал в своём обзоре кинокритик Антон Долин, под запретом могут оказаться фильмы «Михаэль» Карла Теодора Дрейера, «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста, «Верёвка» Альфреда Хичкока, «Теорема» Пьера Паоло Пазолини, «Сатирикон» Федерико Феллини, «Смерть в Венеции» Лукино Висконти и многие другие.

Рекламировать и публиковать контент с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола: книги, кино и аудиовизуальные сервисы.

Продавать книги и товары с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.

Кроме того, предусмотрены три административные статьи. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста будет штраф для граждан от 50 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн рублей.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф для граждан составит от 200 до 800 тыс. рублей, для юрлиц — до 10 млн рублей. В случае распространения среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, граждане заплатят от 50 до 200 тыс. рублей, юрлица — до 4 млн рублей. Иностранным гражданам за подобные нарушения грозит депортация.