«В Чечне нет петухов и даже нет такого слова». Кадыров высказался о представителях ЛГБТ в республике

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о защите ЛГБТ-сообщества и сказал, что в республике «нет петухов»

Во время Генеральной ассамблеи ООН 21 сентября в Нью-Йорке президент США Джо Байден призвал международное сообщество к защите прав сексуальных меньшинств. Отдельно в своей речи он отметил Чечню и Камерун. «Мы все должны встать на защиту представителей ЛГБТ, чтобы они могли жить в любви открыто и без страха в любой стране, будь то Чечня или Камерун или где-либо еще», — сказал Байден.

В ответ на эти слова глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграме назвал президента США лидером самой проблемной и агрессивной страны, озлобленной на все мусульманские государства. По словам главы Чечни, это было странное и вздорное высказывание. «Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской республике не петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — сказал Кадыров.