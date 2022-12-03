Росрыболовство запретило вылов сазана в Азовском море. Рыбаки рискуют превысить квоту добычи

В этом году в Азовском море уже выловили 41 тонну сазана

Азово-Черноморское управление Росрыболовства объявило о прекращении вылова сазана в Азовском море. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

Причиной запрета стало достижение предела установленной квоты на вылов. В этом году рекомендованный Росрыболовством объём вылова сазана в Азовском море составил 41 тонну. Показатель к концу ноября достигнут.



Юга.ру рассказывали, что из-за изменения климата солёность и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки — жалуются на массовую гибель рыбы. Уже несколько лет у берегов моря отмечают рост числа медуз.

В начале ноября ученые Российской академии наук сообщили о результатах экспедиции по изучению Азовского моря. В экспедиции ученые Южного научного центра РАН работали над новой схемой течений Азовского моря. Это поможет выяснить, почему интенсивнее разрушаются берега и повышается уровень воды в акватории.

Все изменения, связанные с Азовским морем, это следствие потепление климата на юге России.

Азовское море замыкает цепь средиземноморских морей, которые связаны с Атлантическим океаном и опоясывают южные берега Европы. Площадь моря — 39 тыс. км². Оно довольно мелкое: максимальная глубина — 13 м, средняя — 7 м.