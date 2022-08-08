Берег Азовского моря переполнился медузами. Виной всему шторм в Чёрном море

Несколько дней с разных курортов Азовского моря отдыхающие выкладывают в соцсети видео большого количества огромных медуз. Спросили у биолога, что это значит

Отдыхающие на курортах Азовского моря рассказывают в соцсетях, что к берегам прибивает большое количество огромных медуз. Судя по видео, это корнероты. Вид медуз с синевато-розоватым куполом и плотными щупальцами. Корнероты считаются относительно немногочисленным видом в Чёрном и Азовском морях. Видео с погибшими медузами у берегов Азовского моря выкладывают из Славянского района и станицы Голубицкой.

«Видео снято сегодня в Ачуево. Медуз очень много, они огромные — по 30-50 см, синеватые или с фиолетовым оттенком. Чёт и купаться как-то перехотелось», — рассказывает автор одного из видео.