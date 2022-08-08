Берег Азовского моря переполнился медузами. Виной всему шторм в Чёрном море

Краснодарский край

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  • © Скриншот https://t.me/chpkrasnodara
    © Скриншот https://t.me/chpkrasnodara

Несколько дней с разных курортов Азовского моря отдыхающие выкладывают в соцсети видео большого количества огромных медуз. Спросили у биолога, что это значит

Отдыхающие на курортах Азовского моря рассказывают в соцсетях, что к берегам прибивает большое количество огромных медуз. Судя по видео, это корнероты. Вид медуз с синевато-розоватым куполом и плотными щупальцами. Корнероты считаются относительно немногочисленным видом в Чёрном и Азовском морях. Видео с погибшими медузами у берегов Азовского моря выкладывают из Славянского района и станицы Голубицкой.

«Видео снято сегодня в Ачуево. Медуз очень много, они огромные — по 30-50 см, синеватые или с фиолетовым оттенком. Чёт и купаться как-то перехотелось», — рассказывает автор одного из видео.

«Такое явление происходит каждый год. Штормом из Чёрного моря приносит медуз в Азовское море. И всех их полуживых прибивает к берегу. Руками лучше медуз не трогать, они могут оставлять на коже ожоги. Обычно большое количество медуз проходит за несколько дней. Часть медуз выбрасывает на берег, часть распадается в море. Для отдыхающих это всё не опасно. Для популяции медуз тоже», — рассказал Юга.ру доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук.

Такое явление было и в 2020 году. Юга.ру писали, что туристы и жители станицы Должанской в Ейском районе опубликовали фото и видео с огромными медузами, которых прибило к берегу Азовского моря.

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