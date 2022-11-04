Ученые РАН выясняют, почему берега Азовского моря разрушаются всё быстрее

Новая схема позволит уточнить продуктивность моря (в том числе — рыбопродуктивность), данные о переносе загрязняющих веществ (нефть, металлы, пластик), взвешенного вещества (содержание ила, песка и др. в воде) и раковинного материала. Это поможет выяснить, почему интенсивнее разрушаются берега и повышается уровень моря.

В экспедиции ученые Южного научного центра РАН работали над новой схемой течений Азовского моря. Для характеристики движений вод мелководного Азовского моря недостаточно спутниковых измерений, поэтому нужны сведения, получаемые во время научных рейсов.

Это была 83-я экспедиция научно-исследовательского судна «Денеб» в Азовское море. Рейс провели при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Начальник экспедиции, кандидат географических наук, океанолог Клим Григоренко заявил, что климатическая засуха в Ростовской области вызвала катастрофическое падение стока Дона. При этом недостаток пресных вод в реке компенсируется затоками соленых вод из Черного моря. Он пояснил, что очередная экспедиция судна «Денеб» искала достоверные данные о течениях Таганрогского залива во время ветрового нагона.

«Проведенные измерения уникальны, так как из-за погодных условий до сих пор не удавалось заранее вывести судно в район измерений. Новые данные раскрывают характер движения вод Азовского моря во время нагонов и позволяют скорректировать расчетные модели. Изучение скоростей и направления течений и их цикличности позволит иначе понять распространение загрязнений и взвесей и будет полезным при изучении береговой абразии бассейна», — рассказал Григоренко.

В экспедиции также участвовал гидробиолог Глеб Гуськов. Судном «Денеб» руководил его капитан Владимир Ткаченко.