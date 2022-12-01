30 ноября рядом с пересечением улиц Длинной и Красноармейской разместили 15 лавочек, 15 кадок с деревьями и 15 урн

28 ноября мэр города Евгений Наумов решил сделать там прогулочную зону. Это решение приняли на аппаратном совещании с учетом пожеланий жителей. В телеграм-канале мэрии добавили, что по реализации концепции исторического квартала сейчас продолжается оформление земельно-правовой документации. Напомним, 22 ноября, вступив в должность мэра, Наумов решил заняться обустройством «исторического квартала» у дома Лихацкого. Участок убрали от мусора, поросли и упавших деревьев, заасфальтировали и установили уличное освещение.

В феврале 2022-го в историческом квартале Краснодара хотели снести все ветхие постройки: Что это за квартал и какие на него планы у властей?

О решении создать «исторический квартал» у дома Лихацкого говорят с февраля 2020 года. В октябре бывший мэр Евгений Первышов призвал ускорить работу. В апреле 2021-го проект исторического квартала представляла Наталья Машталир, бывшая тогда главным архитектором Краснодара.

Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Заасфальтированную площадку с скамейками и кадками сделали на месте парковки и участка с деревьями в центре квартала между Красной, Длинной, Красноармейской и Пашковской. Ранее Юга.ру спросили у активистски, почему Краснодар оказался одним из наименее зеленных городов-миллионников. Одной из причин она назвала чрезмерное мощение и недостаточную высадку деревьев при благоустройстве общественных пространств.

Прогулочная зона у дома Лихацкого появилась на месте деревьев © Скриншот yandex.ru/maps

Помимо создания исторического квартала, чиновники планировали заняться и самим домом купца Лихацкого. С 11 ноября мэрия ищет нового проектировщика его реконструкции.

Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру