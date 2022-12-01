В Краснодаре у дома Лихацкого сделали прогулочную зону. Посмотрите, как это выглядит

Краснодарский край

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  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

30 ноября рядом с пересечением улиц Длинной и Красноармейской разместили 15 лавочек, 15 кадок с деревьями и 15 урн

28 ноября мэр города Евгений Наумов решил сделать там прогулочную зону. Это решение приняли на аппаратном совещании с учетом пожеланий жителей. В телеграм-канале мэрии добавили, что по реализации концепции исторического квартала сейчас продолжается оформление земельно-правовой документации.

Напомним, 22 ноября, вступив в должность мэра, Наумов решил заняться обустройством «исторического квартала» у дома Лихацкого. Участок убрали от мусора, поросли и упавших деревьев, заасфальтировали и установили уличное освещение. 

В феврале 2022-го в историческом квартале Краснодара хотели снести все ветхие постройки:

О решении создать «исторический квартал» у дома Лихацкого говорят с февраля 2020 года. В октябре бывший мэр Евгений Первышов призвал ускорить работу. В апреле 2021-го проект исторического квартала представляла Наталья Машталир, бывшая тогда главным архитектором Краснодара.

  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Заасфальтированную площадку с скамейками и кадками сделали на месте парковки и участка с деревьями в центре квартала между Красной, Длинной, Красноармейской и Пашковской.

Ранее Юга.ру спросили у активистски, почему Краснодар оказался одним из наименее зеленных городов-миллионников. Одной из причин она назвала чрезмерное мощение и недостаточную высадку деревьев при благоустройстве общественных пространств. 

  • Прогулочная зона у дома Лихацкого появилась на месте деревьев © Скриншот yandex.ru/maps
    Прогулочная зона у дома Лихацкого появилась на месте деревьев © Скриншот yandex.ru/maps

Помимо создания исторического квартала, чиновники планировали заняться и самим домом купца Лихацкого. С 11 ноября мэрия ищет нового проектировщика его реконструкции.

  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Как сообщали Юга.ру, мэрия взялась за дом Лихацкого с февраля 2020-го. Ранее, в 2018 году, зданием планировал заняться инвестор, который строил отель Marriott, но с ним не договорились

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