В историческом квартале Краснодара хотят снести все ветхие постройки. Что это за квартал и какие на него планы у властей?
В Краснодаре снова взялись за благоустройство исторического квартала. Там планируют снести ветхие здания
Напомним, исторический квартал — территория в центре Краснодара, ограниченная улицами Красной, Красноармейской, Длинной и Пашковской. Там находятся памятники архитектуры и градоформирующие объекты. Планируется, что участок реконструируют и сделают там культурный кластер.
О создании исторического квартала рассказал в 2020 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, когда обсуждалось восстановление дома купца Лихацкого. Этот памятник архитектуры находится по улице Красная 118/1 за отелем Marriott. На территории, прилегающей к дому, находится еще семь охраняемых зданий — четыре объекта культурного наследия и три объекта, включенные приказом управления госохраны объектов культурного наследия Кубани как градоформирующие.
Исторически-ценными градоформирующими объектами называют здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами.
Из объектов культурного наследия на территории расположены:
- Дом купца Лихацкого, в котором предлагается разместить интерактивный музей Краснодара;
- Бани купца Лихацкого$
- Дом сестёр милосердия.
На этом участке планируют воссоздать историческую среду Екатеринодара. Обустройство поделили на два этапа: на первом займутся домом купца Лихацкого, а на втором разработают концепцию участка и запустят проект.
Проект квартала в апреле 2021 года представила бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Он соединен с проектами «7 улиц», новым зданием Кубанского казачьего хора и исторического музея на месте первой городской больницы.
Согласно проекту, на территории будут исторический базар, куда переведут часть ярмарки выходного дня, летние кафе, выставочное пространство, детская площадка и сады.
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что для обустройства территории в 2021 году там снесли три объекта по улице Красноармейской, 91 и 93. Еще два строения по тем же адресам планируют демонтировать до конца 2022 года. Как уточнили Юга.ру в департаменте муниципальной собственности и городских земель, это здания аварийного жилого фонда, люди в них давно не живут.
Разработать проект демонтажа планируют до конца июня. После этого выберут подрядчика, который снесет объекты. Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил проработать с арендаторами возможность их участия в реконструкции градоформирующих зданий.