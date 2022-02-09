В историческом квартале Краснодара хотят снести все ветхие постройки. Что это за квартал и какие на него планы у властей?

В Краснодаре снова взялись за благоустройство исторического квартала. Там планируют снести ветхие здания

Напомним, исторический квартал — территория в центре Краснодара, ограниченная улицами Красной, Красноармейской, Длинной и Пашковской. Там находятся памятники архитектуры и градоформирующие объекты. Планируется, что участок реконструируют и сделают там культурный кластер.

О создании исторического квартала рассказал в 2020 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, когда обсуждалось восстановление дома купца Лихацкого. Этот памятник архитектуры находится по улице Красная 118/1 за отелем Marriott. На территории, прилегающей к дому, находится еще семь охраняемых зданий — четыре объекта культурного наследия и три объекта, включенные приказом управления госохраны объектов культурного наследия Кубани как градоформирующие. Исторически-ценными градоформирующими объектами называют здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами. Из объектов культурного наследия на территории расположены: Дом купца Лихацкого, в котором предлагается разместить интерактивный музей Краснодара;

Бани купца Лихацкого$

Дом сестёр милосердия.

На этом участке планируют воссоздать историческую среду Екатеринодара. Обустройство поделили на два этапа: на первом займутся домом купца Лихацкого, а на втором разработают концепцию участка и запустят проект. Проект квартала в апреле 2021 года представила бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Он соединен с проектами «7 улиц», новым зданием Кубанского казачьего хора и исторического музея на месте первой городской больницы. Согласно проекту, на территории будут исторический базар, куда переведут часть ярмарки выходного дня, летние кафе, выставочное пространство, детская площадка и сады.

© Изобоажение пресс-службы мэрии Краснодара

© Изобоажение пресс-службы мэрии Краснодара