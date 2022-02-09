В историческом квартале Краснодара хотят снести все ветхие постройки. Что это за квартал и какие на него планы у властей?

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы мэрии Краснодара
    © Кадр из видео пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре снова взялись за благоустройство исторического квартала. Там планируют снести ветхие здания

Напомним, исторический квартал — территория в центре Краснодара, ограниченная улицами Красной, Красноармейской, Длинной и Пашковской. Там находятся памятники архитектуры и градоформирующие объекты. Планируется, что участок реконструируют и сделают там культурный кластер.

Территория исторического квартала

Территория исторического квартала

О создании исторического квартала рассказал в 2020 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, когда обсуждалось восстановление дома купца Лихацкого. Этот памятник архитектуры находится по улице Красная 118/1 за отелем Marriott. На территории, прилегающей к дому, находится еще семь охраняемых зданий — четыре объекта культурного наследия и три объекта, включенные приказом управления госохраны объектов культурного наследия Кубани как градоформирующие.

Исторически-ценными градоформирующими объектами называют здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами.

Из объектов культурного наследия на территории расположены:

На этом участке планируют воссоздать историческую среду Екатеринодара. Обустройство поделили на два этапа: на первом займутся домом купца Лихацкого, а на втором разработают концепцию участка и запустят проект.

Проект квартала в апреле 2021 года представила бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Он соединен с проектами «7 улиц», новым зданием Кубанского казачьего хора и исторического музея на месте первой городской больницы.

Согласно проекту, на территории будут исторический базар, куда переведут часть ярмарки выходного дня, летние кафе, выставочное пространство, детская площадка и сады.

  • © Изобоажение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изобоажение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изобоажение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изобоажение пресс-службы мэрии Краснодара

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что для обустройства территории в 2021 году там снесли три объекта по улице Красноармейской, 91 и 93. Еще два строения по тем же адресам планируют демонтировать до конца 2022 года. Как уточнили Юга.ру в департаменте муниципальной собственности и городских земель, это здания аварийного жилого фонда, люди в них давно не живут.

Разработать проект демонтажа планируют до конца июня. После этого выберут подрядчика, который снесет объекты. Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил проработать с арендаторами возможность их участия в реконструкции градоформирующих зданий.

Благоустройство Исторический центр Краснодар Памятники архитектуры Строительство

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