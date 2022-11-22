Новый мэр о старых проблемах. Собрали поручения главы Краснодара и комментарии общественников

Евгений Наумов раскритиковал общественный транспорт Краснодара и проектирование муниципального приюта для животных. Ещё мэр поставил перед чиновниками ряд задач по благоустройству центра города. Спросили, что об этом думают горожане

За последние два дня сообщения о поручениях нового главы Краснодара на сайте администрации появляются одно за другим. Сначала мэр попросил разработать предложения по изменению ситуации с парковкой автомобилей на улице Чапаева, затем — представить идеи по созданию «исторического квартала» на территории вблизи дома купца Лихацкого. Теперь СМИ города цитируют критику Наумова по поводу затянувшейся процедуры проектирования муниципального приюта для животных и состояния общественного транспорта.

«Люди недовольны качеством услуг»

Новый мэр в своём Telegram-канале заявил, что модель пассажирских перевозок в Краснодаре морально устарела и люди недовольны качеством услуг. Юга.ру недавно писали, что город за год потерял 10 позиций в рейтинге состояния общественного транспорта и оказался на 26 месте.

Выходом из ситуации, когда работу перевозчиков мэрия контролировать не в силах, Наумов считает переход на брутто-контракты. Глава города сообщил, что питерские разработчики провели исследование и составили для Краснодара документ планирования регулярных перевозок. Поэтапно город перейдет на регулируемые тарифы, мэрия станет заказчиком услуг и сможет контролировать качество их оказания.

О перспективах такой транспортной реформы Юга.ру спросили у руководителя общественного движения «Транспортная инициатива» Марины Репещук. По её словам, новость хорошая и переход на брутто-контракты активисты рекомендовали властям Краснодара ещё в 2019 году.

«Мы считаем, что готовый документ планирования в любом случае необходимо будет ещё раз просмотреть и во время его реализации по возможности избавиться от дублирующих маршрутов», — прокомментировала Репещук.

«Большая проблема состоит в контроле над перевозчиками, необходимо, чтобы в администрации города было подразделение, которое контролировало бы соблюдение контрактов перевозчиками, и подразделение, которое будет контролировать пассажиров. Как показывает опыт, а у нас работают два маршрута по брутто-контрактам, 19-ый и 91-ый, у нас достаточно много безбилетников», — добавила руководитель «Транспортной инициативы».

По заявлению мэра Наумова, приступят к реформе в следующем году.

Муниципальный приют

Строительство приюта в Краснодаре обсуждают не первый десяток лет. В 2005 году его даже начинали строить в поселке Южном. В 2013 году городской приют планировали сделать в районе ипподрома. Об этом заявлял глава города Владимир Евланов. А два года назад хотели построить в поселке Краснолит, о таких планах говорил Евгений Первышов. В декабре 2020 года власти Краснодара анонсировали строительство сразу двух приютов для бездомных животных, дату не называли.

В 2021 году чиновники занялись проектом учреждения, документы отправили на экспертизу. В мае 2022 года уже новый глава города Андрей Алексеенко поручил ускорить процедуру.

И, как теперь сообщают в мэрии, проект экспертизу не прошёл. 13 октября 2022 года обновленный пакет бумаг снова отправили на проверку. Чиновникам рекомендовали устранить ещё два замечания. Новую попытку сделали 17 ноября, результатов ещё нет.

«Получается, что с самого начала техническое решение проекта приюта было нежизнеспособно. Его необходимо было качественно проработать на первом этапе. Потратить на это лишний месяц и проработать всё досконально. Не идти по лёгкому пути, а один раз сделать правильно, чтобы не делать несколько экспертиз. Ещё раз акцентирую внимание, коллеги. На этом плохом примере прошу сделать вывод, как не надо действовать, если мы хотим достигнуть результата», — заявил глава Краснодара.

По словам и.о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрия Мироненко, положительное заключение госэкспертизы в мэрии планируют получить до конца года.

Юга.ру спросили, что думают о проекте зоозащитники. Елена Наседкина, директор регионального отделения «Альянса защитников животных» по Краснодарскому краю, рассказала, что активистам сразу не понравился проект из-за планируемого количества мест для питомецв — 250. По мнению Елены, этого Краснодару не хватит. Зоозащитник объяснила, что не всех животных можно отпускать на улицу, должны быть предусмотрены места и для постоянного проживания, и для временного содержания.

Также, по мнению Наседкиной, ситуацию внутри муниципального приюта нельзя будет контролировать и этого опасаются защитники животных. Они, по её словам, много лет говорят городу о плюсах государственно-частного партнёрства.

«Гораздо выгоднее было бы для муниципалитета сделать несколько приютов на основе государственно-частного партнёрства, недавно был принят закон, который облегчает эту процедуру. Государство тратит гораздо меньше. При этом животными занимаются люди, которые действительно их любят», — пояснила Елена.