22 ноября Ксения Абрамова выступила против военкомата Горячего Ключа, который мобилизовал ее мужа с грыжами позвоночника

Как сообщали Юга.ру, 4 октября жена мобилизованного жителя Краснодара Алексея Абрамова рассказала, что его намерены отправить в зону СВО в Украине, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. В Краснодаре у него осталась двухлетняя дочь.

После публикаций в интернете Оперштаб Краснодарского края заявил: по мнению врача-невролога в военкомате, болезнь Абрамова не препятствует службе. Его категория — Б-4. При этом мужчина не может поднимать тяжести и долго ходить.

22 ноября в Горячеключевском городском суде состоялось заседание по иску Ксении Абрамовой. Ответчиком по делу выступил военный комиссариат Горячеключевского района, интересы Абрамова представил адвокат Михаил Беньяш*. Ксения рассказала Юга.ру о заседании:

«Судья жестко настроен не возвращать моего супруга. Он отклонил ходатайство о мерах предварительной защиты: адвокат пытался объяснить суду, что мой муж рискует остаться инвалидом, так как из-за грыж не может носить бронежилет в зоне боевых действий.

Также судья не хочет повесткой вызвать моего мужа в суд для дачи показаний, хотя это возможно — командир отпустил бы его с превеликим удовольствием, так как там он ребятам ничем помочь не может, он там просто находится», — рассказала Абрамова.