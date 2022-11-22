В Краснодарском крае жена мобилизованного с травмами спины пытается вернуть его из зоны СВО через суд
22 ноября Ксения Абрамова выступила против военкомата Горячего Ключа, который мобилизовал ее мужа с грыжами позвоночника
Как сообщали Юга.ру, 4 октября жена мобилизованного жителя Краснодара Алексея Абрамова рассказала, что его намерены отправить в зону СВО в Украине, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. В Краснодаре у него осталась двухлетняя дочь.
После публикаций в интернете Оперштаб Краснодарского края заявил: по мнению врача-невролога в военкомате, болезнь Абрамова не препятствует службе. Его категория — Б-4. При этом мужчина не может поднимать тяжести и долго ходить.
22 ноября в Горячеключевском городском суде состоялось заседание по иску Ксении Абрамовой. Ответчиком по делу выступил военный комиссариат Горячеключевского района, интересы Абрамова представил адвокат Михаил Беньяш*. Ксения рассказала Юга.ру о заседании:
«Судья жестко настроен не возвращать моего супруга. Он отклонил ходатайство о мерах предварительной защиты: адвокат пытался объяснить суду, что мой муж рискует остаться инвалидом, так как из-за грыж не может носить бронежилет в зоне боевых действий.
Также судья не хочет повесткой вызвать моего мужа в суд для дачи показаний, хотя это возможно — командир отпустил бы его с превеликим удовольствием, так как там он ребятам ничем помочь не может, он там просто находится», — рассказала Абрамова.
«Военные не знают, что с нами делать»:
Она добавила, что военный комиссар ходатайствовал не быть ответчиком по делу, ссылаясь на различие между призывной комиссией и призывной мобилизационной комиссией. «Военкома первый раз увидела сегодня на суде. Он отказывался со мной встретиться все это время», — поделилась Ксения.
Адвокат Беньяш* рассказал в своем телеграм-канале, что суд потребовал протокол мобилизационной комиссии. «Заодно судья обязал явкой в процесс всех членов мобилизационной призывной комиссии, которые принимали решение о мобилизации тяжело больного человека».
Следующий процесс назначили на 15 декабря. К этому времени Ксения намерена подготовить показания врача, который пояснит суду диагноз Абрамова по заключению или снимкам. Еще она направит жалобы в прокуратуру, так как начало судебного производства должно приостанавливать решение мобилизационной комиссии.
Также она пытается найти свидетелей, которые могли бы подтвердить отсутствие медкомиссии. Но все, кого мобилизовывали вместе с ее мужем, сейчас в зоне СВО. Ксения надеется выяснить, вернулся ли кто-то за это время по каким-либо причинам:
«Есть люди, которые, еще находясь в части в Майкопе, были готовы стать свидетелями. Потому что медкомиссии не было ни у кого, не только у моего мужа, и возмутило это всех. Не знаю, могут ли родственники мобилизованных давать показания от их имени. Так как вряд ли ребят оттуда повесткой вернут для дачи показаний. Но знаю многих, кто тоже призваны без комиссии с заболеваниями, осталось разыскать их».
Редактор Юга.ру спросил Абрамову, помогло ли делу освещение в интернете. Она ответила утвердительно:
«У меня опыта нет, но адвокат сказал мне, что заседание прошло на удивление хорошо. Вероятно, из-за того, что вольным слушателем процесс посетила женщина из администрации. Я с ней не знакома, но она из подопечных моего адвоката. Узнав о процессе, пришла послушать. Еще был корреспондент сайта Kubanovosti.ru, это тоже сказалось. Опять-таки его не я пригласила», — рассказала Ксения.
Она надеется, что публикации помогут найти свидетелей.
* — Минюст РФ признал Михаила Беньяша иноагентом 28 октября. Иностранным источником указана Украина, причиной включения названа политическая деятельность. 15 ноября Беньяша обвинили в дискредитации армии за 20 пацифистских постов в телеграме. 20 ноября он подал иск об оспаривании статуса иноагента в краснодарском суде.
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