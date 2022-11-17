В Краснодаре адвоката Беньяша* обвинили в дискредитации армии за 20 постов в телеграме

Краснодарский край

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  • Михаил Беньяш © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Михаил Беньяш © Фото Елены Синеок, Юга.ру

15 ноября адвоката Михаила Беньяша* пригласили в управление МВД РФ по Краснодару, чтобы составить протокол по административной статье 20.3.3

16 ноября Беньяш* рассказал сайту «Адвокатская улица», что, по мнению полиции, он дискредитировал ВС РФ, опубликовав в своем телеграм-канале пацифистскую фразу 20 раз. Также адвокат рассказал, что в материалах была распечатка его передвижений: он вернулся в РФ 5 ноября, а 8 ноября они зарегистрировали материал.

Полицейские сообщили Беньяшу*, что 7 ноября обнаружили в его телеграм-канале публикации с запрещенным высказыванием. В протоколе об административном правонарушении написано, что эти слова направлены на «воспрепятствование использованию ВС РФ в целях защиты интересов России и граждан, поддержанию международного мира и безопасности».

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Адвокат просил выдать копии материалов, но полиция только показала их — скриншоты 20 сообщений. Он уточнил, что фраза появлялась еще пять раз до 24 февраля. Беньяш* запросил лингвистическое исследование, поскольку считает, что каждый пост требует отдельного изучения:

«Я писал о том, например, что с февраля этого года все сильно изменилось, люди проявили себя по-разному, а привычные фразы <…> приобрели новое звучание. Я не занимаюсь политической деятельностью, не призываю препятствовать деятельности ВС РФ, не дискредитирую российских военных. Я выражаю собственное мнение по поводу происходящего, это право закреплено Конституцией РФ», — пояснил адвокат.

Если человек нарушает статью 20.3.3 КоАП дважды в год, то могут применить аналогичную статью 280.3 УК РФ с возможным лишением свободы. Пока адвокат намерен судиться по административному делу. В апреле полиция уже предъявляла претензии к видео Беньяша* с критикой СВО, но суд прекратил то дело из-за истечения срока давности.

* — Минюст РФ признал Михаила Беньяша иноагентом 28 октября. Иностранным источником указана Украина, причиной включения названа политическая деятельность.

Армия Конституция РФ Министерство внутренних дел РФ Министерство обороны России Михаил Беньяш Полиция Правосудие Свобода слова Суд Юриспруденция

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В Краснодаре адвоката Беньяша* обвинили в дискредитации армии за 20 постов в телеграме

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