Полицейские сообщили Беньяшу*, что 7 ноября обнаружили в его телеграм-канале публикации с запрещенным высказыванием. В протоколе об административном правонарушении написано, что эти слова направлены на «воспрепятствование использованию ВС РФ в целях защиты интересов России и граждан, поддержанию международного мира и безопасности».

16 ноября Беньяш* рассказал сайту «Адвокатская улица», что, по мнению полиции, он дискредитировал ВС РФ, опубликовав в своем телеграм-канале пацифистскую фразу 20 раз. Также адвокат рассказал, что в материалах была распечатка его передвижений: он вернулся в РФ 5 ноября, а 8 ноября они зарегистрировали материал.

Адвокат просил выдать копии материалов, но полиция только показала их — скриншоты 20 сообщений. Он уточнил, что фраза появлялась еще пять раз до 24 февраля. Беньяш* запросил лингвистическое исследование, поскольку считает, что каждый пост требует отдельного изучения:

«Я писал о том, например, что с февраля этого года все сильно изменилось, люди проявили себя по-разному, а привычные фразы <…> приобрели новое звучание. Я не занимаюсь политической деятельностью, не призываю препятствовать деятельности ВС РФ, не дискредитирую российских военных. Я выражаю собственное мнение по поводу происходящего, это право закреплено Конституцией РФ», — пояснил адвокат.

Если человек нарушает статью 20.3.3 КоАП дважды в год, то могут применить аналогичную статью 280.3 УК РФ с возможным лишением свободы. Пока адвокат намерен судиться по административному делу. В апреле полиция уже предъявляла претензии к видео Беньяша* с критикой СВО, но суд прекратил то дело из-за истечения срока давности.