В Ейске жильцы дома, пострадавшего при падении Су-34, хотят судиться с Минобороны

В Ейске решили разобрать с 1 по 4 подъезды сгоревшей многоэтажки на улице Коммунистической. Их обещают восстановить в таком виде, в каком они были ранее. Даже если в помещениях была сделана перепланировка.

До 20 ноября жители дома смогут забрать из квартир мебель и ценные вещи. Тем, кому негде хранить имущество, помогут организовать теплые помещения для хранения, сообщил глава района Роман Бублик.

Также горожане попросили помощи в составлении иска к Минобороны по потере имущества. В администрации Ейска обещали помочь в составлении необходимой документации.

На время восстановительных работ люди могут остаться в пунктах временного размещения. Тем, кто решит переехать в съемное жилье, компенсируют аренду. Ориентировочно выплаты составят по 10 тыс. руб. за однокомнатную квартиру, 13 тыс. руб. за двухкомнатную и 15 тыс. руб. за трёхкомнатную.

Также жильцам обещают выплатить по 15 тыс. руб. за квадратный метр на ремонт квартир после восстановления дома.

Как писали Юга.ру, трагедия в Ейске произошла вечером 17 октября. Военный самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Репортаж с места падения можно почитать здесь.