Адыгея получит дополнительные 350 млн рублей из федерального бюджета на строительство автомобильной дороги Гузерипль — плато Лагонаки

Средства направят на строительство третьей очереди автомобильной дороги Гузерипль — плато Лагонаки на участке 8+550 — 27+800 км в Майкопском районе.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Адыгее начали строить высокогорную автомобильную дорогу, которая закольцует популярные туристические маршруты между поселком Гузерипль и плато Лагонаки. Общая протяженность дороги — 17,2 км.



В 2018 году в труднодоступной горной местности на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря положили 2 км дороги.



В 2019 году построили 4,5 км трассы за 555 млн рублей. Общая протяженность дороги — 17,08 км, из них 9,8 км — первый пусковой комплекс, завершить который планировали в 2021 году.



В 2020 году на строительство трассы направили 445 млн рублей.

«Строительство дороги Гузерипль — плато Лагонаки — один из крупных дорожных проектов республики, важный для развития туристической инфраструктуры Адыгеи. Эта дорога соединит две популярные туристские локации. Кроме того, появятся новые возможности у горных территорий, которые станут ещё более привлекательными для туризма и комфортными для жизни», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул, что при взаимодействии с федеральным центром в регионе ежегодно реализуют крупные инфраструктурные проекты. Так, в этом году средства направили на завершение строительства 3-й очереди дороги в обход Майкопа и развязки на автодороге Энем — Новобжегокай и т.д. Кроме того, в Адыгее успешно и с опережением графика выполняют ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».