В Адыгее на строительство кольцевой дороги Гузерипль — Лагонаки в 2020 году направят 445 млн рублей

Адыгея

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В Адыгее в 2020 году продолжается строительство высокогорной автомобильной дороги из поселка Гузерипль к плато Лагонаки

На эти цели в 2020 году планируют направить около 445 млн рублей, сообщил 4 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании районного совета народных депутатов. Руководитель региона уточнил, что дорога закольцует дорожную сеть в горной части республики.

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«Это сделает более удобной транспортную логистику для туристов, обеспечит транспортную доступность новых территорий, имеющих туристскую привлекательность», — отметил Кумпилов.

Напомним, проект реализуют с 2018 года, тогда в труднодоступной горной местности на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря положили 2 км дороги. В 2019 году построили 4,5 км трассы, на это потратили 555 млн рублей. Общая протяженность дороги — 17,08 км, из них 9,8 км — первый пусковой комплекс, завершить который планируют в 2021 году, добавили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.

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По словам главы республики, строительство дороги ведется в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Зихия». Всего с 2014 по 2019 год в строительство линий газо- и водоснабжения, автомобильных дорог, в том числе в труднодоступной местности Адыгеи, вложили около 2,5 млрд рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

«Важно, что создание инженерной и дорожной инфраструктуры в рамках развития туризма влияет также на улучшение условий жизни местного населения», — заключил Мурат Кумпилов.

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