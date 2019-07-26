Адыгея выделит еще 555 млн рублей на строительство дороги Гузерипль — Лагонаки

На продолжение строительства новой высокогорной дороги в районе плато Лагонаки до конца 2019 года направят 555,5 млн рублей

В 2019 году планируется построить 4,5 км из 10 км первого пускового комплекса. Общая протяженность дороги, которая соединит Лагонаки и Гузерипль, составит 17 км.

Реализация уникального проекта в труднодоступной горной местности началась в 2018 году, за это время было проложено около 2 км дороги. Начало новой трассы находится на высоте около 1,5 тыс. метров над уровнем моря, поэтому проводились серьезные проектные и подготовительные работы, рассказал Калашаов.

Об этом порталу Юга.ру 26 июля сообщил председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов.

Ожидается, что новый путь сделает более доступными для просмотра памятники природы республики. Альтернативная трасса также создаст комфортные условия передвижения по горной части Адыгеи и снизит напряженность автомобильного движения.

Проект реализуют при поддержке Федерального агентства по туризму и в рамках программы «Развитие туризма» на 2014-2021 годы. С начала реализации программы в Майкопском районе построили 73 км водопроводных линий и 122,5 км газопровода.

За последние 10 лет за счет средств федерального и регионального бюджетов в развитие обеспечивающей инфраструктуры по программе развития туризма вложено более 5 млрд рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил продолжить мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений. Он уточнил, что при государственном финансировании обеспечивающей инфраструктуры одним из показателей результативности работы является объем частных инвестиций. В среднем объем внебюджетных инвестиций ежегодно составляет порядка 400 млн рублей, соответственно развивается и туристская инфраструктура, создаются новые объекты, реконструируется имеющийся фонд.

«Новая инфраструктура позволяет создавать необходимые условия для привлечения инвесторов в туристскую отрасль, решать вопрос о создании новых туристических и экскурсионных объектов с учетом растущего спроса на туристские услуги в Адыгее. С другой стороны, эта работа помогает решать и социальные вопросы населенных пунктов, расположенных в горной местности республики», — заключил глава Адыгеи.