Адыгея вошла в топ-10 регионов РФ по качеству дорог

Адыгея заняла 9-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Адыгея вошла в топ-10 российских регионов с качественными дорогами по данным агенства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».

В рейтинге субъекты РФ оценивали по двум показателям: доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

плотность автодорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв. метров.

По данным исследования, в Адыгее 70,9% дорог регионального и местного значения отвечают всем необходимым требованиям, а плотность автодорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв. метров — 575,9 км. Республика заняла 9 место в рейтинге.

Лидер рейтинга — Москва с показателями в 97,5% и 2584,9 км. За ней следует Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (87,1% и 11,5 км). На третьем месте — Краснодарский край с долей автодорог, отвечающей нормативным требованиям, в 84,5% и плотностью дорог с твердым покрытием 486,2 км. Далее — республика Ингушентия, Челябинская, Белгородская, Кемеровская, Тюменская области и республика Адыгея. Замыкает топ республика Дагестан.

«Над улучшением этого показателя мы работаем из года. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

К 100-летию государственности Адыгеи в республике планируют досрочно завершить третью очередь проекта дороги в обход Майкопа. Её протяжённость — 27 км. Участок дороги первой очереди — 9 км, второй — 10,4 км с тремя мостами, третьей — 7,5 км. 4 марта 2022 года по второму участку запустили движение.

Также в этом году в республике планируют достроить транспортную развязку на автодороге Энем — Новобжегокай. Её протяженность — более 5,2 км с четырьмя полосами движения. Ранее Юга.ру рассказывали о ходе работ на этом участке.

Всего в 2022 году на ремонт и строительство дорого в Адыгеее направят 7,7 млрд рублей.

«Наша цель — обеспечить безопасность дорожного движения и сформировать в регионе комфортную транспортную сеть. Это позволит сократить аварийность на дорогах Адыгеи, а также повысит туристическую и инвестиционную привлекательность республики», — отметил глава Адыгеи.