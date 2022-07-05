Адыгея вошла в топ-10 регионов РФ по качеству дорог
Адыгея заняла 9-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог
Адыгея вошла в топ-10 российских регионов с качественными дорогами по данным агенства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».
В рейтинге субъекты РФ оценивали по двум показателям:
- доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям;
- плотность автодорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв. метров.
По данным исследования, в Адыгее 70,9% дорог регионального и местного значения отвечают всем необходимым требованиям, а плотность автодорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв. метров — 575,9 км. Республика заняла 9 место в рейтинге.
Лидер рейтинга — Москва с показателями в 97,5% и 2584,9 км. За ней следует Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (87,1% и 11,5 км). На третьем месте — Краснодарский край с долей автодорог, отвечающей нормативным требованиям, в 84,5% и плотностью дорог с твердым покрытием 486,2 км. Далее — республика Ингушентия, Челябинская, Белгородская, Кемеровская, Тюменская области и республика Адыгея. Замыкает топ республика Дагестан.
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«Над улучшением этого показателя мы работаем из года. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
К 100-летию государственности Адыгеи в республике планируют досрочно завершить третью очередь проекта дороги в обход Майкопа. Её протяжённость — 27 км. Участок дороги первой очереди — 9 км, второй — 10,4 км с тремя мостами, третьей — 7,5 км. 4 марта 2022 года по второму участку запустили движение.
Также в этом году в республике планируют достроить транспортную развязку на автодороге Энем — Новобжегокай. Её протяженность — более 5,2 км с четырьмя полосами движения. Ранее Юга.ру рассказывали о ходе работ на этом участке.
Всего в 2022 году на ремонт и строительство дорого в Адыгеее направят 7,7 млрд рублей.
«Наша цель — обеспечить безопасность дорожного движения и сформировать в регионе комфортную транспортную сеть. Это позволит сократить аварийность на дорогах Адыгеи, а также повысит туристическую и инвестиционную привлекательность республики», — отметил глава Адыгеи.
Ранее Юга.ру писали, что на реализацию нацпроектов и соцпрограмм в Адыгее в 2022 году направят 16,5 млрд рублей.