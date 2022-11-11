В Тамани установили букву Z. Инсталляция понравилась не всем

На стоянке по направлению к Крымскому мосту в Тамани установили памятник в виде буквы Z. В пресс-службе Темрюкского района сообщили, что арт-объект поставили по инициативе жителей станицы в знак поддержки ВС РФ.

В соцсетях к этому отнеслись неоднозначно. Кто-то предложил отремонтировать дорогу на деньги, потраченные на арт-объект, а кто-то задался вопросом, почему символом поддержки стала буква латинского алфавита.

Но есть и те, кто считают, что необходима любая поддержка и одобрили установку буквы Z.

Как писали Юга.ру, весной в поддержку ВС РФ прошел автопробег «Zа мир без нацизма». Его участники стартовали во Владивостоке и проехали через Краснодар и Тамань. А в июле в Краснодаре прошел митинг в поддержку российской армии. Его организовало местное отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Как прошел митинг, можно прочитать в нашем репортаже.

А в Новороссийске автомобилям с символикой в поддержку СВО прокалывали шины и закрашивали наклейки. Полиция начала искать виновных. Также против СВО высказался бывший краснодарский депутат Игорь Азаров. Он написал заявление о сдаче мандата и эмигрировал в Сербию.