«Мои убеждения не позволяют мне взять в руки оружие». Краснодарский депутат Игорь Азаров уехал из страны

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Игорь Азаров (слева) и Александр Сафронов (справа) © Кадр видео из ютуб-канала «Красный Политобзор», youtube.com/watch?v=WBn39WaXYQQ
    Игорь Азаров (слева) и Александр Сафронов (справа) © Кадр видео из ютуб-канала «Красный Политобзор», youtube.com/watch?v=WBn39WaXYQQ

Депутат городской думы Краснодара от КПРФ Игорь Азаров эмигрировал в Сербию и написал заявление о сдаче мандата

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. По его словам, изначально он отправился в Сербию в начале октября в командировку, после которой собирался вернуться в Россию. Однако решил остаться за рубежом, уточнив, что не поддерживает специальную военную операцию в Украине.

«Мои убеждения не позволяют мне взять в руки оружие и убивать людей ради непонятных мне целей и задач. Убить человека для меня хуже тюрьмы и самой смерти. Вероятность стать мобилизованным в моём случае очень высокая и чтобы так считать, у меня есть на то веские основания», — написал депутат.

Азаров считает неправильным не складывать с себя полномочия, оставаясь заграницей.

«Невозможно встречаться с людьми, практически невозможно взаимодействовать с муниципальными службами, решая проблемы избирателей. Более того, я считаю, что главная задача любого депутата в России сейчас, да и любого гражданина это остановить военные действия, остановить гибель людей с обоих сторон. Поэтому в нынешних обстоятельствах сил и желания обсуждать велодорожки на Ставропольской и озеленение у меня нет», — добавил он.

Игоря Азарова избрали депутатом от КПРФ по одномандатному округу № 35. Как общественный активист он занимался продвижением городских инициатив. Так, в марте 2021 года предложил установить в Краснодаре памятник Виктору Цою возле стадиона «Кубань» и даже запустил сайт, чтобы поддержать проект.

Как писали Юга.ру, 14 сентября, в день оглашения окончательных результатов голосования за депутатов Заксобрания Кубани, победивший депутат от КПРФ Александр Сафронов отказался от своего мандата.

Гордума Краснодара Городская дума Краснодара КПРФ

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«Мои убеждения не позволяют мне взять в руки оружие». Краснодарский депутат Игорь Азаров уехал из страны
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