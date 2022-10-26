Закрасить и заколоть. В Новороссийске неизвестные нападают на автомобили с Z-наклейками

В Новороссийске автомобилям с символикой в поддержку СВО прокалывают шины и закрашивают наклейки

24 октября в телеграм-каналах Новороссийска распространили видео . На нем видно как ночью неизвестный подходит к одному из автомобилей, водит рукой у заднего стекла, затем наклоняется к колесам. За кадром автор видео рассказывает, что нападению якобы подвергаются только автомобили с Z-символикой. Неизвестные закрашивают наклейки и прокалывают шины. Только на одной парковке пострадали 5 автомобилей.

Позже Наша газета Новороссийск сообщила, что нападение на автомобили произошло на парковке у дома №40 по улице Волгоградской. На публикацию в соцсетях обратила внимание и новороссийская полиция.

«Материал зарегистрирован в отделе полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску. Проверку проводит подразделение участковых уполномоченных полиции», — пояснили в полиции Новороссийска.

Как ранее писали Юга.ру, Краснодарский край на третьем месте в стране по количеству дел о дискредитации армии. А против сочинского пенсионера, который трижды раздавал пацифистские листовки, возбудили уголовное дело.