Закрасить и заколоть. В Новороссийске неизвестные нападают на автомобили с Z-наклейками

Краснодарский край

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  • Скриншот публикации телеграм-канала Новая Россия. 104FM. Новороссийск © https://t.me/NR_novosti/17269
    Скриншот публикации телеграм-канала Новая Россия. 104FM. Новороссийск © https://t.me/NR_novosti/17269

В Новороссийске автомобилям с символикой в поддержку СВО прокалывают шины и закрашивают наклейки

24 октября в телеграм-каналах Новороссийска распространили видео. На нем видно как ночью неизвестный подходит к одному из автомобилей, водит рукой у заднего стекла, затем наклоняется к колесам. За кадром автор видео рассказывает, что нападению якобы подвергаются только автомобили с Z-символикой. Неизвестные закрашивают наклейки и прокалывают шины. Только на одной парковке пострадали 5 автомобилей.

Позже Наша газета Новороссийск сообщила, что нападение на автомобили произошло на парковке у дома №40 по улице Волгоградской. На публикацию в соцсетях обратила внимание и новороссийская полиция.

«Материал зарегистрирован в отделе полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску. Проверку проводит подразделение участковых уполномоченных полиции», — пояснили в полиции Новороссийска.

Как ранее писали Юга.ру, Краснодарский край на третьем месте в стране по количеству дел о дискредитации армии. А против сочинского пенсионера, который трижды раздавал пацифистские листовки, возбудили уголовное дело.

Автомобили Новороссийск Частичная мобилизация для СВО

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Закрасить и заколоть. В Новороссийске неизвестные нападают на автомобили с Z-наклейками

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