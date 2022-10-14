Восстанавливать Крымский мост будет единственная компания. Без тендера и торгов

Крым, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отремонтировать Крымский мост поручено до 1 июля 2023 года. Это следует из распоряжения правительства РФ

Работами по восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры займётся ООО «Нижнеангарсктрансстрой», компания будет единственным исполнителем. Однако она имеет право привлекать соподрядчиков при условии исполнения лично не менее 50% объёма обязательств по госконтракту. Стоимость проекта не называется.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. На объекте есть повреждения полотна, обрушились два автомобильных пролета. Причиной пожара по предварительной версии СК РФ стал подрыв грузового автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Позже в ведомстве заявили, что водитель, взорвавший грузовик на Крымском мосту, — житель Краснодарского края. А само транспортное средство, начинённое взрывчаткой, пересекло границы нескольких стран. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что 16 августа в Крыму взорвался склад боеприпасов. До этого взрывы были на полуострове в посёлке Новофедоровка.

Крым Крымский мост Строительство

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