В Краснодарском крае 700 грузовиков стоят в пробке к переправе через Керченский пролив. Что происходит у Крымского моста?
Что происходит на дороге между полуостровом и материком 10 октября
Как обстановка?
Минтранс Крыма напомнил, что в республику ведёт альтернативный путь по маршруту Мелитополь-Мариуполь-Таганрог, а также попросил по возможности не выезжать на Таманский полуостров в ближайшие дни. В Керченский пролив уже сегодня хотят привлечь дополнительное судно, сейчас в очереди на переправу стоят 700 грузовиков и автобусов, — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
За сутки после запуска переправы в обе стороны прошли 1,5 тыс. человек, 162 газели и фуры. Рейсы осуществляют два парома и одно пассажирское судно.
Проезжать по мосту крупногабаритным автомобилям не позволяют, а легковушки не пускают на воду.
«В случае увеличения пассажиропотока из резерва выведут ещё два судна, пока в этом нет необходимости», — передаёт «Радио Крым». Директор порта Николай Зеленкевич заявляет, что ветер и непогода парому не помешают, а «до льда ещё далеко».
Реверсивное движение по уцелевшей автомобильной полосе Крымского моста пустили ещё вечером в субботу, сейчас оно двухстороннее. Корреспонденты 93.RU писали, что провели в пробке перед въездом на мост со стороны Краснодарского края 7 часов. Столько же времени они не могли заехать на мост в обратном направлении утром 9 октября.
Для застрявших водителей организовали палатки с горячей кашей и питьевой водой на восьми временных стоянках в Темрюкском районе.
Железнодорожное сообщение восстановили: после взрыва по мосту уже прошло больше 16 составов, с завтрашнего дня поезда должны войти в обычный график. Продажу билетов уже возобновили.
Утром 10 октября ТАСС сообщил о многочасовой автомобильной пробке со стороны Керчи. Впрочем, в это же время местный телеграм-канал отчитался об отсутствии серьёзных заторов, а позже председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что пробка уже рассосалась.
В Ростуризме отметили, что около тысячи человек бесплатно продлили проживание в отелях на територии полуострова.
Что известно о теракте?
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край и Крым, произошёл взрыв.
По версии Следственного комитета РФ, около 6:00 взорвался проезжающий по мосту в сторону Крыма грузовик. После этого несколько пролётов автомобильного полотна обрушилось, а на соседних железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом.
Глава СК Александр Бастрыкин однозначно заявил, что ответственность за «происшествие» несут украинские спецслужбы. Следователи ведут уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм».
Днём от СК стало известно, что владелец фуры прописан в Краснодарском крае. По данным телеграм-канала Baza, это Самир Юсубов. Человек, который представился Юсубовым, записал видеообращение для Baza: он рассказал об обыске у него дома и о фактическом собственнике автомобиля. По словам мужчины, грузовик водил его двоюродный дядя Махир. Издание со ссылкой на родных Махира утверждает, что за рулём был именно он. Источник РБК предположил, что водитель мог не знать о грузе, который забрал в Армавире, чтобы доставить в Симферополь.
Перед въездом на мост фура прошла досмотр, который должен выявлять наличие опасных и запрещённых к провозу предметов. Крымский мост охраняли с моря, с воздуха и с суши. По подсчетам Русской службы BBC, в 2022 году бюджет на охрану моста составил 700 млн рублей, ещё 618 млн потратили на системы безопасности, охрану железнодорожных путей обеспечили за 937 млн рублей. После взрыва власти России поручили усилить охрану моста. СК утверждает, что фура пересекла границы нескольких стран: выехала из Болгарии, миновала Грузию, Армению, Северную Осетию и оказалась в Краснодарском крае. Следователи установили организаторов маршрута.
Daily Storm дозвонился до Олега Антипова, владельца фирмы, от которой Махир Юсубов мог получить заказ на доставку груза в Симферополь. Он рассказал, что фирма «ТЭК-34» не имеет отношения к случившемуся и содействует правоохранительным органам в поиске виновных.
При взрыве, по данным СК, погибли три человека, предположительно ехавшие в легковом автомобиле рядом с фурой. Тела мужчины и женщины вытащили из воды утром 8 октября. Официально их личности не раскрыли, но СМИ сообщают, что погибшие были супругами из Санкт-Петербурга, водили экскурсии, увлекались историей и вели небольшой видеоблог.
О третьем погибшем ничего не известно, как и о судьбе предполагаемого водителя Махира Юсубова.
Утром 10 октября российская армия нанесла массированный удар по объектам в Украине. Президент Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что это ответ на теракты, включая инцидент с Крымским мостом.