В Краснодарском крае 700 грузовиков стоят в пробке к переправе через Керченский пролив. Что происходит у Крымского моста?

Что происходит на дороге между полуостровом и материком 10 октября

Как обстановка?

Минтранс Крыма напомнил, что в республику ведёт альтернативный путь по маршруту Мелитополь-Мариуполь-Таганрог, а также попросил по возможности не выезжать на Таманский полуостров в ближайшие дни. В Керченский пролив уже сегодня хотят привлечь дополнительное судно, сейчас в очереди на переправу стоят 700 грузовиков и автобусов , — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

За сутки после запуска переправы в обе стороны прошли 1,5 тыс. человек, 162 газели и фуры. Рейсы осуществляют два парома и одно пассажирское судно.

Проезжать по мосту крупногабаритным автомобилям не позволяют, а легковушки не пускают на воду.

«В случае увеличения пассажиропотока из резерва выведут ещё два судна, пока в этом нет необходимости», — передаёт «Радио Крым». Директор порта Николай Зеленкевич заявляет, что ветер и непогода парому не помешают, а «до льда ещё далеко».

Реверсивное движение по уцелевшей автомобильной полосе Крымского моста пустили ещё вечером в субботу, сейчас оно двухстороннее. Корреспонденты 93.RU писали, что провели в пробке перед въездом на мост со стороны Краснодарского края 7 часов. Столько же времени они не могли заехать на мост в обратном направлении утром 9 октября.