По Крымскому мосту пустили пригородные поезда

В телеграм-канале «Минтранс России» министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что круглосуточный ремонт позволил запустить пригородные поезда по Крымскому мосту. Первый пригородный поезд отправился из Керчи, и после того, как он пересек мост, вышел поезд из Анапы. С 11 октября власти намерены вести пригородные поезда по мосту согласно расписанию.

Еще позже вечером министерство отчиталось о работе Керченской паромной переправы: за неполные первые сутки в обе стороны перевезли 1490 человек и 162 грузовика. Из Крыма перевезли 712 человек, в Крым — 778.