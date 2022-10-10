По Крымскому мосту пустили пригородные поезда. За сутки переправа перевезла почти 1,5 тыс. человек

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 9 октября по Крымскому мосту запустили пригородные поезда. Сегодня, 10 октября, намерены запустить третий паром

В телеграм-канале «Минтранс России» министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что круглосуточный ремонт позволил запустить пригородные поезда по Крымскому мосту. Первый пригородный поезд отправился из Керчи, и после того, как он пересек мост, вышел поезд из Анапы. С 11 октября власти намерены вести пригородные поезда по мосту согласно расписанию.

Еще позже вечером министерство отчиталось о работе Керченской паромной переправы: за неполные первые сутки в обе стороны перевезли 1490 человек и 162 грузовика. Из Крыма перевезли 712 человек, в Крым — 778.

Грузовик с взрывчаткой, который взорвался на Крымском мосту:

Чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров — 757 человек — перевезли привлеченные для работы на переправе пассажирские суда. Остальных пассажиров перевезли автомобильно-пассажирскими паромами «Керченский-2» и «Лаврентий».

На сегодня, 10 октября, Минтранс РФ запланировал запуск третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели — еще одного.

Железнодорожное сообщение восстановили еще в день взрыва — тестовый поезд проехал по Крымскому мосту вечером 8 октября.

По оценке Ассоциации российских туроператоров, 8 октября в Крыму находилось около 50 тыс. туристов.

Крымский мост Общественный транспорт Поезда РЖД Терроризм Транспорт Украина

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