По Крымскому мосту снова начали ходить поезда

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было восстановлено уже через 13 часов после взрыва, обрушившего часть автомобильных пролетов и значительно повредившего рельсы. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Минтранс, первый тестовый поезд с 15 вагонами прошел по восстановленому участку полотна в 19:24.

А еще три часа спустя ТАСС опубликовал видео проходящего по Крымсому мосту пассажирского поезда №28.