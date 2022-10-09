По Крымскому мосту снова начали ходить поезда
Вечером 8 октября на ранее поврежденном Крымском мосту было восстановлено железнодорожное сообщение
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было восстановлено уже через 13 часов после взрыва, обрушившего часть автомобильных пролетов и значительно повредившего рельсы. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Минтранс, первый тестовый поезд с 15 вагонами прошел по восстановленому участку полотна в 19:24.
А еще три часа спустя ТАСС опубликовал видео проходящего по Крымсому мосту пассажирского поезда №28.
Напомним: 8 октября в 6:05 на Крымском мосту произошел взрыв. В результате обрушилась одна из полос для движения автотранспорта, реверсивное движение по второй удалось открыть примерно через 13 часов.
Следственный комитет России заявил, что на мосту взорвался грузовик, за рулем которого находился житель Краснодарского края.
По оценке Ассоциации российских туроператоров, в Крыму на данный момент находится около 50 тысяч туристов.
Все материалы по теме: